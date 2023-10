Ji bo termê Bedîuzzeman Saîd-î Kurdî yê ku li Rihayê ji gora wî hatibû derxistin ji bo cardin vegerînin bînin ser gorê, çalakiya rûniştinê hat destpêkirin.

Mamoste Bedîuzzeman Seîdê Nûrsî nivîskarê Risale-î Nur ku heqîqetên îmanê vedibêje di 23ê Adara 1960î de li Rihayê koça dawî kir.

Mamoste Seîdê Nûrsî piştî wefata xwe li kêleka Mizgefta Balıklıgöl Dergâh (Mevlid-i Halil) hat definkirin.

Tirba Ûstad a li Mizgefta Dergahê ji aliyê hikûmeta wê demê ve hat hilweşandin û termê Ustad ji gorê hat derxistin û birin cihekî ku nediyar eû kes nizane.

Serokê Rûmetê yê Komeleya Nivîskarên Çapemeniyê ya Rihayê Abdulkadîr Îkbal û rewşenbîran li ser gora Bedîuzzeman Seîd-î Kurdî daxuyanî dan çapemeniyê.

Îqbal diyar kir ku ji îro pê ve wê dest bi çalakiya rûniştinê bikin û heta cenazeyê Seîd-î Kurdî neyê dîtin dê çalakiya xwe bidomînin û diyar kir ku ji bo dengê xwe bidin bihîstin ti rêyeke din tine ye.

Îkbal ji ÎLKHAyê re axivî û wiha got: “Ev zilma ku 63 sal berê bi şikandina gora Bedîuzzeman Seîd Nûrsî û birina cenazeyê Bedîuzzeman Seîdê Nûrsî 63 sal berê dewam dike, divê êdî bi dawî li vê zilmê werê. Daxwaza me ji hikûmetê heye. Ji kerema xwe dawî li vê zilmê bînin. Cenazeyê Menderes hat, ji bo vegerandina cenazeyên Nazim Hikmet û Ahmet Kaya ji hewldan hatin kirin lê pêknehat. Lê Seîdê Nûrsî yek ji mezintirîn alimên cîhanê ye. Wî Rihayê xwest. Lewma divê ev zilm bi dawî bibe. Daxwazek min ji birêz Serokkomar heye. Ez wisa difikirim ku ev wêne tiştekî ji Serok Komarê re dibêje. Heger ew meseleya Seîdê Nûrsî çareser bike ez ê heqê xwe lê helal bikim. Dixwazim bînim bîra wî ku ger destê xwe nede wî, ew ê bi vî wêneyî here axretê. Ji ber vê yekê hem ji hikûmetê hem jî ji opozisyonê daxwaza me heye. Ev ne tenê pirsgirêka partiyeke siyasî ye. Ev hem meseleyeke îslamî û hem jî însanî ye. Ji ber vê yekê ez silavên xwe pêşkêş dikim.”

Parêzer Sıdkı Zilan destnîşan kir ku Saîd-î Kurdî kesayetek mezin bû û got, “Bedîuzzeman kesayetek wisa bû ku Tirk, Kurd û Ereb gelekî jê hez dikirin. Hem di warê mirovatiyê de hem jî li gorî nêrîna me feylesofekî mezin e, zanayekî mezin e. “Li gorî civaknasî û baweriya me Rîsaleyên Nûr karekî mezin e.

Zîlan got, “Mijar şefaf e, li dijî Kemalîzmê têkoşîneke mezin ku ne li ser şîdetê bû, hat meşandin. Ev sûc û neheqiyeke mezin a însanî ye. Ev rewşeke ku tevahiya Tirkiyeyê eleqedar dike ye. Ji ber ku nasnavê wî Saîd-î Kurdî ye, bi taybetî bi Kurdan re eleqedar dibe. Ew kesek e ku li seranserê cîhanê aştî û edaletê dixwaze. “Wateya Îslamê aştî û rizgarî ye.

Parêzer Nurullah Kuçukoglu got, “Tevî ku îro em ji bo Seîd-î Nursî Kurdî li vir kom bûne jî, mixabin ev polîtîkayek e. Îro gora Şêx Seîd jî winda ye, gora Seyîd Riza jî winda ye; Lê sûcê Bedîuzzeman sûcekî gelek girantir li dijî mirovahiyê ye. Li vir gor diyar e, li vir piştî 110 rojan cûntaya 27ê Gulanê zalim e, zorê didin birayê wî ku belgeyekê îmze bike. Bi vî awayî bi şev cenaze ji vir digirin. “Ev şerm bi rastî divê êdî neqewime.” Diyar kir ku ew ê vê mijarê bişopînin.