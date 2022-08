Helsengandina kitêba Serok Barzanî

Serok Barzanî serkirdeyekî siyasî ye ku her kêliya jiyana xwe, bê veqetan, ji bo têkoşîna siyasî û têkoşîna bidestveanîna azadiya gelê xwe û rûbirûbûna dagîrkerî û zilmê terxan kiriye. Çek hilgirtin, Pêşmergatî, hizbayetî, penaberbûn, nivîsandin û….

Zikrî Mûsa

Serok Mesûd Barzanî di pirtûka xwe ya dawî de (Cilda 5 ya Tevgera Rizgarîxwaz a Kurd, Serhildan, Derfet û Astengî) qonaxeke gelek girîng û çarenivîsaz a gelê Kurd ku tijî derfetên hêja û di heman demê de tijî astengên metirsîdar bo xelkê Kurdistanê, vedibêje. Serok Barzanî di pêşgotina pirtûka xwe de amaje bi wê yekê jî dike ku astengiyên salên piştî serhildanê bûne sedem ku derfeta azadî û bidestxistina maf û bihêzkirina nasnameya netewî ji bo gelê Kurdistanê çêbibûn, rastî gelek astengiyan hatin û ketin di tûneleke tarî de.

Di pirtûka xwe de, ew bi eşkere bûyerên herî tal ên salên piştî serhildanê, şerê navxweyî behis dike û dibêje: “Di şerê xwekujî de bûyerên gelek nexweş û diltezîn rûdan ku bandoreke gelek xirab li ser jiyana xelkê kir û rê li aramiya herêmê û karê dezgehên herêmê girt.“ Serok Barzanî dibê: “behiskirina şerê xwekujî her ji bo wê yekê ye ku xelkê me sedemên wê fam bikin û nifşên niha û yên paşerojê hîn bike ku dersekê jê werbigirin ku şerkirin û çek rakirina li dijî hev di nav kurdan de çiqas trajîk e. Gelek mijarên din yên hûr û giring du vî warê de, lê mn nexwar behsa wan bikim daku dijminên gelê Kurdistanê sûdê jê wernegirin.”

Nivîskar di pêşgotina pirtûkê de, derfet û astengan bi bîra xelkê Kurdistanê û partiyên siyasî tîne ku “destkeftiyên serhildanê, hilbijartin û avakirina saziyên herêmê bi saya yekîtî, niyetpaqijî û xemxweriya aliyên siyasî ji bo doza rewa ya gelê Kurdistanê berhem hatiye. Her dema yekrêzî hebe û ji bona buha û armancên bala kar hatibe kirin, , wê demê doza rewa ya gelê me jî be bi pêsve gav avêtine.”

Peyama Serok Barzanî, weke yek ji serkirdeyên herî bibandor di dîroka siyasî ya Kurdistanê de, di wê kitêbê da gelek askera û zelal e. Ger di nava aliyên siyasî de yekitî û xebateke bi nirx û armancên bilind hebe, wê doza gelê Kurdistanê ber bi pêsve gavan pavêje. Divê nifşên paşerojê ji bûyer û xeletiyên serkirdeyan ders werbigirin û bas bizanibin ku çek hildana kurdan li hember hev karesat e û hemû derfet û destkeftî dê ber bi îflas û wêraniyê bibe.

Serok Barzanî serkirdeyekî siyasî ye ku her kêliya jiyana xwe, bê veqetan, ji bo têkoşîna siyasî û têkoşîna bidestveanîna azadiya gelê xwe û rûbirûbûna dagîrkerî û zilmê terxan kiriye. Çek hilgirtin, Pêşmergatî, hizbayetî, penaberbûn, nivîsandin, siyaset, danûstandin, têkoşîna medenî û demokrasî, hewldanên avakirina saziyên rewa û şeriî, serokatiya welat û bi dehan qonaxên din ên girîng jiyana siyasî ya Serok Barzanî pêk anîne. Serok Barzanî rasterast beşdarî bûyerên girîng ên pêncî salên derbasbûyî yên Kurdistanê bûye û beşeke sereke ji biryarên çarenvîsaz hem di nava PDKê, hem jî di eniya Kurdistanê de û hem jî di nava serokatiya Herêma Kurdistanê de li ser milên wî bûye.

Ji aliyekî din ve, Serok Barzanî yek ji wan siyasetmedarên kêm e ku ji zarokatiya xwe ve rojane çîrok û bûyerên jiyana xwe dinivîsîne ku bi rastî jî keda wî hêjayî pesindayînê ye. Ji ber bîranînên wî, beşeke girîng ji dîroka gelê Kurd hatiye tomarkirin. Di dîrokê de hindik e ku karakterek sereke ew bixwe rojane pêşhar û bûyeran notan bigire. Ji bo dîroknas û dostên dîrokê axaftin, nivîs, pirtûk û rîwayetên serkirdeyan, bi taybetî Serok Barzanî, çavkaniyeke pêbawer a lêkolînên dîrokî û têgihîştina dîroka siyasî û tevgera siyasî û rizgarîxwaza Kurdistanê ye. Loma jî dîroknas ji her kesî zêdetir qîmeta nivîs û pirtûkên wiha fam dikin.

Aliyekî din ê girîng ê pirtûkên Serok Barzanî vegotina bûyerên ku qewimîne ye. Serok Barzanî behsa îdeolojiyê nake û niyeta wê jî nîne ku fikrek taybet li ser xwendevan ferz bike. Ew tenê rastiyê dibêje. Her çiqas di pirtûkên wî de behsa hemû bûyeran neyê kirin jî, tiştên ku hatine nivîsandin û behskirin, bûyerên bingehîn û bibandor in ku rêya siyasî û rastiya Kurdistanê guherandiye. Tiştên ku di pirtûkên wî de hatine nivîsandin hemû rast in û kes nikare înkar bike. Pirtûk tijî dîrok, dem, tarîx, wêne, nexşe û navên kesayetiyên cihê ne. Serok Barzanî di her rûpelekê de behsa cih û erdnîgariyê dike, ku ev yek jî xweş û karakterekî dide nivîsên wî. Ev pirtûk bi belgeyên dîrokî yên giring û êkane hatine dewlemend kirin ku vegotinên wî yên bûyerên girîng ên siyasî piştrast dikin.

Aliyekî din ê pirtûk û nivîsên Serok Barzanî jî eşkerekirina komeke nihênî û rastiyên li pişt bûyeran e. Ji ber pêla terora fikrî ya ku di van salên dawî de li Kurdistanê belav bûye, gelek bûyer û dîrokên girîng bi herî zêde berevajîkirin û berevajîkirina rastiyan hatine xwendin. Li vir dibe ku pirtûk û nivîsên Serok Barzanî bibe sedema nerazîbûna hinek kes û aliyan. Ji ber ku tu cih ji berevajîkirina dîrokê re nehiştiye. Bi xwendina van pirtûkên girîng emê gelek êş, nerastî û zehmetiyên ku di nav civaka me de hene fam bikin û ciwanên me vê yekê wek rastiyek tal dibînin ku rastî çend bûyer, xeletî û nerînên şaş tê ku Serok Barzanî eşkere kiriye. dixwaze zelaliyê bide nifşên niha û yên pêşerojê yên Kurdistanê.



YanıtlaYönlendir