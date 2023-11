Filîstîn, Qibris bibin dewlet, Kurd çima nebin dewlet? Îsraîl dagirker e, Dewleta Tirk, Îranê, Iraqê, Sûriyeyê çima ne dagirker in?

Îbrahîm GUÇLU

Li ser çarenivîsa neteweyan bi sedansalan e ku nêrîn tên ser zimên. Lê ji wan nêrînan girîngtir, jiyan û dîroka însanetî û têkoşîna wê, tiştekî gelek aşkere diyar dike ku di her qonaxa dîrokî de û di her sedsalî de civatan, gelan, neteweyan xwestine ku xwebixwe birêve bibin û li ser jiyan û qedera xwe xwediyê maf û soz bin.

Loma jî dikarim bibêjim ku dîrok, têkoşîna gelan û neteweyan li dijî dagirkeran û kolonyalîstan e. Hemû gelan ji bona ku dewleta xwe ava bikin ew xebat û têkoşîna meşandine.. Lewra gel û netew baştir û xûrttir dizanin ku bi organîzasyona dewletê xwe diikarin birêve bibin

Li dinyayê hemû gel û netew di encama têkoşîn û xebata xwe de bûn dewlet. Gel û neteweya kurd jî ji bona ku dewleta xwe ya neteweyî ava bike, qedera xwe û rêvebirina xwe bi dewletê pêk bîne, di sedsala 19-an de dest bi xebat û têkoşînê kir. Ew xebat û rêkoşîna wan heta îro jî dom dike.

Lê di vê qonaxê de ji bona gelek kurdan pirsgirêka mezin ew e ku baweriya wan bi dewletavakirinê nemaye û xirabtir in jî encama proje û aparata dewletê PKK di nav kurdan li dijî dewleta neteweyî xebat û planek gelek mezin heye.

Kurd ji bona ku bêhêvitiya dewletavakirinê bişkîne, bi taybetî jî hişmendiya PKKê li dijî dewleta neteweyî bişkîne, xwe bi ceribandina dîrokî ya neteweya kurd û gelên cîhanê xwe nûjen û serast bikin.

Di ev qonaxa dawî de Şerê îsraîlê li hemberî Hamasê ji bona me kurdan derfetên nû derxistin holê. Avakirina Dewleta Filîstîn û nêrînên di derbarê işgala Îsraîlê, ev du derfetên girîng in. Divê em ji van derfetan sûd werbigrin.

1-Dewlet avakirin, mafê her neteweyekî ye. Her neteweyekî jî dewletên xwe avakirin. Divê kurd jî wek her neteweyekî dewlet daxwaz bikin û ji bona dewleta xwe xebat û têkoşîna xwe bimeşînin. Li dijî nêrînên li hember Dewleta Kurdistanê şerekî xûrt yê îdeolojiyê, civakî, siyasî bimeşînin. Bi taybetî jî dema ku neteweyek hejmar biçûk û xwediyê ne erd-axeke hevbeş dewlet tê xwestin, kurd divê wek neteweyeke hejmar mezin û xwediyê erd-axeke hevbeş e, dewlet xwe gelek bi hêsanî daxwaz bikin û ji bo wê xebat û têkoşîn bimeşînin.

2- Peymana Neteweyên Yekgirtî ji bona her neteweyekî dewlet avakirinê wek heq qebûl dike. Hemû dewletên dinyayê jî xwe ji aliyê teoriyê de girêdayî vê peymanê dipejirînin. Encama vê yekê hemû dinya, dewletên rojava û rojhelatê ji bona neteweya Filîstîn dewlet dixwazin, çareseriyê di dewletê de dibînin. Aram û aşitiya herêmê û dinyayê di dewletavakirina Filistînîniyan de dibînin. Divê em kurd jî di xebata xwe ya siyasî û dîplomatîk de zorê bidin hemû dewletên dinyayê ku dewletavakirina Kurdan jî qebûl bikin û jê re bibin alîkar. Bi taybetî jî li Herêma Federe ya Kurdistanê di sala 2017an de rêferandûma serxwebûna Kurdistanê hat li darxistin. Di encamê de Kurdistaniyan biryara dewleta serbixwe dan. Lê 4 dewletên dagirker û hevalbendên wan yên xiyanetkar pêşiya vê encamê girtin. Divê hemû kurd ji bona ku encama refêrandûma serxwebûna Kurdistanê cîbicî bibe, hemû dinyayê şiyar bike û zorê bide wan dewletan.

Di van rojên dawî de pispor û û dîplomatê Emerîka Peter Galbraith jî, di vê mijarê de nêrînên xwe yên erênî gelek vekirî anî ser zimên.

3-Dewleta Tirk, Îran, Iraq û Sûriyeyê bi yek dengekî ji Dewleta Îsraîlê re dibêjin ku “tu dewleteke dagirker î.” Divê di van şertan de em kurd jî li çar parçayên Kurdistanê dengê xwe bilind bikin ku ew dewletan jî dagirker in, axa Kurdistanê di bin bandor û serweriya wan de ye. Ji wan re bibêjin ku divê hûn ji bona xwe dibêjin “em dirûst in û xwediyê wîjdan in, divê hûn jî li Kurdistanê dagirkeriya xwe qebûl bikin û dawî bînin. Heger hûn dagirkeriya xwe qebûl nekin, gotinên we di derbarê Filîstînê û Îsraîlê de jî cidî nayên qebûl kirin. Heta ku hûn li Kurdistanê dagirkeri û îlxaka xwe dawî nînin emê dûrûtî û sextekarî û riyakarişya we bînin ser zimên.”

4-Çar dewletên kolonyalîst (Dewleta Tirk, Îran, Iraq, Sûriyeyê) girêdayî heq û hiqûq û wîcdanê dibêjin ku em Dewleta Filîstîn diparêzin. Divê kurd bi dengekî bilind û di her platformekê de ji van çar dewletan bipirsin: “Gelo wê demê hûn ji bona çi daxwaza neteweya kurd ya ji bona dewletê bi qetlîama bersîv dikin.? Hûn çima mafê dewletbuna kurdan qebûl nakin? Gelo hûn çima dev ji Îşgal û îlxaka Kurdistanê ber nadin?”

5-Dewleta Tirk û hemû dewletên Tirk, ji bona 150.000 hezar Qibrisiyan ku 50.000 hezarên wan jî kurd in, dewlet dixwazin û dewlet ava kirine. “Gelo 50 mîlyon kurd û neteweyekî dîrokî û xwediye ernîgereke mezin çima nebe dewlet?”

Divê em hemû kurd, rêxistinên Kurdistanê bi hemû babetan ev mijarên min anîne ser zimên bikin mijarên qempenyayên siyasdî yên gelek xûrt.

Dem kurd bi dengekî bilind bibêjin ku Filîstîn, Qibris bibin dewlet, Kurd çima nebin dewlet? Dewleta Îsraîlê dagirker e, Dewleta Tirk, Îranê, Iraqê, Sûriyeyê çima ne dagirker in?

Diyarbekîr, 25. 11. 2023