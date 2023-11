Piyanîstê Tirk Fazil Say piştgirî da Pervîn Çakar

Piyanîstê Tirk ê naskirî Fazil Say, piştgirî da sopranoya Kurd Pervîn Çakar û got: “Destê xwe bide” keça Kurd a bi tenê, sopranoyek hêja. 33 guleyên din!!!”

Fazil Say, bersiva rexneyên nîjadperest ên li ser sopranoya navdar a navnetewî Pervîn Çakar da.

Say, piştgirî da Pervîn Çakar, nirxandinên nijadperestî şermezar kir û got: “Dema ku em şîroveyên “faşîst” ên di bin vê nivîsê de dixwînin, em fêm dikin ku bi rastî jî cûreyek “twîta xwekujiyê” dişînin.

Fazil Say ji bo kesên ku hewl didin Pervîn Çakar bêrûmet bikin bertekek wilo parve kir: “Pervîn xwediyê dengekî pir baş e, sopranoyek pir baş e, xuşka min e, emê bi hev re bixebitin, 15 sal in li Ewropayê li gelek cihan min serkeftina wê şopandiye, bila kes mafê wê nexwe.Pêşî hemî hesab ji sextekarî û xeletiyên xwe yên ku hûn jê re dibêjin “hunermendên me yên cîhanî” bipirsin!”