Ezê pirsa kurd çareser bikim

Serokê Giştî yê Partiya Gel a Komarî (CHP) Kemal Kiliçdaroglu di çarçoveya gera xwe ya parêzgehan de serdana Wanê kir.Kiliçdaroglu li Wanê li gel hinek akilmend û kesên naskirî li herêmê civiya. Piştî civînê Kiliçdaroglu behsa naveroka civînê kir û bersiva pirsên rojnemevanaa da.

Kiliçdaroglu da xûyakirin ku, pirsgirêkên Tirkiye yên mezin heneçareserkirina van pirsgirêkan erkê me hemûyane. Di derbarê tayin kirina kayuman jî ji bo serokatiya şeredariya serokê CHPê got: Serokê şeredariya ji aliyê xelkê ve hatiye hilbijartin, eger hukumet wan ji erkê wan dûr bêxe bila meclisa şeredariyê di nava endamên meclisa şeredariyê de kesek din wek serokê şeredariyê hilbijêre,nabe tu kesekî ji derve tayin bikî.

Kiliçdaroglu behsa pirsa Kurd jî kir û got: Binêrin di maddeya duyem a wê beyannameya ku me daye we de, çareseriya Pirsa Kurd heye. Em êdî ne neçar in ku rûbirûyî êşan bibin. Di vî warî de hemû rê hatine pêşniyar kirin. Ez dê çareser bikim. Tenê ez ji we dixwazim ku baweriya we bi min bê.