Erdogan: Me pirsa Kurd çareser kiriye

Serokkomarê Tirkiye Receb Tayib Erdogan di derbarê pirsa Kurd de axivî. Eve demeke bi daxûyaniya serokê CHPê Kemal Kiliçdaroglu cardin pirsa Kurd tê gotubêj kirin.Kiliçdaroglu di daxûyaniya xwe de gotibû, emê pirsa kurd de HDPê muxatab bigrin û vê pirsê di parlementoyê de çareser bikin.

Piştî vê daxûyaniya Kiliçdaroglu gotubêjekî di nava HDpê de destpê kir û cardin bahsa awayê çareseriya Pirsa kurd bû babetekî minaqeşeya siyasî. Her dema behsa hilbijartina tê kirin ev pirs jî dikeve rojevê.

Herî dawî serokkomarê Tirkiye Erdogan jî li ser pirseka rojnemevanekî behsa pirsa Kurd kir û got: Ser xêrê be, heyfe em bi vê pirsê re mijûl bibin.Yanî muxatab Îmraliye ne Îmraliye ji wan bipirse. Bila ew bi vî awayî rêya xwe de herin. Yanî HDP ye eve ne eve ne pirsa meye. Em dibêjin ku Tifaqa Cumhur nawenda bi teneyê ya çareseriya pirsgirêkaye.Em wek Tifaqa Cumhur ji bo çareseriya vê pirsê tekoşînê didin. Ji ber ku niha di pirtûka me de yekitî heye.Hevkarî û birayetî heye. Em rêya xwe de diçin. Na na..çareserkirina pirsa Kurd e, ev e û tiştek dine..!Li Tirkiye pirsgirêkek bi vî awayî tuneye.Me ev pirs ji zû ve çareser kiriye. Em ji vê yekê derbas bûne me ev pirs xilas kiriye. Eger yên ku baweriyê bi yekitiyê,biratiyê bînin bila kerembikin em hemû bi hevrê di vê rêyê de rêve herin.