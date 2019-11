Em rewşa niha ya Iraqê nêzîk dişopînin

Serok Barzanî di erbarê rewşa niha ya Iraqê de ragihand ku ew bi girîngî rewşê dişopînîn û ew pêşwaziya her gaveke dike ku bandor bo çareserkirina kirîzê hebe.

Serok Mesûd Barzanî li ser rewşa niha Iraqê de peyamek belav kir û têde diyar kir ku ew ji nêzîk ve rewşê dişopînin.

Peyama Barzanî:

Bi navê xwedayê mezin û dilovan

Bi girîngiyê ve duvdaçûnê li ser pêşketinên vê dawiyê dikîn û pêşwaziyê li her hengavek jî dikîn ku bandora xwe li ser çareserkirina qeyranê hebê û rê li ber rûxan û fewza yan vegerandina serdema dîktatoriyeta şûm de bigre. Li her guhertineke da jî pêwîste mafê hemû pêkhatan li ber çav bê girtin û her guhertinek divê li gor mekanîzmên destûrê bê. Her wiha armanca wê çespandina asayîş û aramî û destbilindiya yasa bê û dawakariyên rewayên cemawerê beşê wan hatiye xwarin jî pêkbîne.

Her li vir da şermezariyê tundutîjiyên berdewam û kuştina xelkên bêguneh dikîn û serxweşiyê jî li kesukarên şehîdan dikîn û hêviya başbûna bi lez jî ji bo birîndaran dixwazîn.

Mesûd Barzanî

30.11.2019