Em ligel Iraqê rêkeftine ku qaymeqamekî nû were tayînkirin

Wezîrê Navxwe Rêber Ehmed aşkere kir ew ligel Iraqê rêkeftine ku qeymeqamekî nû were tayînkirin

Roja sêşemê 17.11.2020an piştî civîna Wezîrê Navxwe yê Herêma Kurdistanê Rêber Ehmed, Şêwirmendê Asayîşa Niştimanî ya Iraqê Qasim Erec û Nûnera Neteweyên Yekbûyî ya li Iraqê Jeanine Hennis-Plasschaert li Hewlêrê civiyan û rewşa Şingalê gotûbêj kirin.

Piştî civînê di kongreyeke rojnemevanî de Rêber Ehmed û Qasim Erec axivîn. Rêber Ehmed got: “Di civînê de biryar hat dayîn qonaxên rêkeftina Şingalê werin cîbicîkirin. Herwiha ligor qonaxê wê rewşa Şingalê were asayîkirin û rêkeftin were cîbicîkirin.

Di berdewamiyê jî de Rêber Ehmed a zanîn ku ew ligel hikûmeta Iraqê rêkeftine ku qeymeqamekî nû bo Şingalê were tayînkirin.

Herwiha Rêber Ehmed da zanîn divê îdareya Şingalê di destê xelkê Şingalê de be û xelkê resen ê Şingalê vegerin Şingalê û Neteweyên Yekgirtî jî wê çavdêriya rêkeftina Şingalê bike.

Şêwirmendê Asayîşa Niştimanî ya Iraqê Qasim Erec jî tekez kir ew civîna nîşandana dilsoziyê bûye taybet bi cibicîkirina rêkeftina Şingalê.

Qasim Erec spasiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê kir bo hevkariya hikûmeta Iraqê ji encamdana rêkeftinê.