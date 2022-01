Eker: Dem dema hilbijartina dersa kurdî ye

Cîgirê Serokê Giştî yê AK Partiyê Mehdî Eker bi rêya K24ê ji bo hilbijartina dersa zimanê Kurdî bang li welatiyan kir û got: “Dem dema hilbijartina dersên Kurdî ye, serlêdanê bikin.”

Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji bo sala perwerdehiyê ya 2022-2023yan dema hilbijartina dersên bijarte, ku zimanê kurdî (Kurmancî û Zazakî) jî di nav wan dersan de heye, roja 3ê Çileyê dest pê kir û heta 21ê Çileyê didome.

Cîgirê Serokê Giştî yê AK Partiyê Mehdî Eker li Diyarbekirê ji K24ê re ragihand: “Hefteya borî ez li vê derê bûm, min di civînekê de bang kir û min ji hemwelatiyên xwe re got, dem dema hilbijartina dersên Kurdî ye, serlêdanê bikin.”

Herwiha Mehdî Eker destnîşan kir; eger 10 zarok li dibistanekê serlêdanê bikin, ji wan re dê polek were amadekirin û got: “Hikûmeta me çend salê berê ev qanûn derxistiye, em dixwazin ku hemwelatiyên me vê îmkanê bi kar bînin û zarokên xwe hînî Kurdî bikin.”

Li ser mijara ku par tenê 3 mamoste ji bo zimanê kurdî (Kurmancî û Zazakî) hatibûn tayînkirin û ji bo îsal Mehdî Eker eşkere kir: “Hêviya me îsal gelek zêde bibe.”

Mehdî Eker diyar kir; ew dixwaze bi rêya Kurdistan24ê bang li welatiyan bike û got: “Divê em zimanê xwe winda nekin û em zimanê kurdî hîn bibin û pêş bixin.”