“Erdogan ji bo hevdîtina bi Ocalan re ronahiya kesk pêxist ” Di hevdîtina li Qesra Serokkomariyê de dudilî hatin çareserkirin
“Divê CHP teqez di vê şandeyê de cih bigire”
Nivîskarê rojnameya Hurriyetê Abdulkadir Selvi îdia kir ku civîna di navbera şandeya Îmraliyê ya Partiya Demokratîk a Gel (DEM) û Serokomar Recep Tayyip Erdogan de li Kompleksa Serokkomariyê hefteya borî, piştî biryara PKKê ya vekişîna ji Tirkiyeyê, ji bo hevdîtina bi Abdullah Öcalan re “ronahiya kesk” hatiye pêxistin.. Selvi di nivîsa xwede dibêje: “Civîna li Kompleksa Serokkomariyê her dudiliyek di derbarê civîna komîteya Parlamentoyê ya bi Öcalan re çareser kir. Ger komîteya parlamentoyê biryar bide, ew ê biçe Îmraliyê.”
Di nav beşdarên şandeya Îmraliyê ya li Kompleksa Serokkomariyê de cîgira Serokê Parlamentoyê Pervîn Buldan û Parlamenterê Rihayê yê Partiya DEMê Mîthat Sancar cîdigirtan. Efkan Ala û Rêvebirê Rêxistina Îstîxbarata Neteweyî (MIT) Îbrahîm Kalın bi Erdogan re bûn. Erdogan daxuyaniya xwe ya yekem li ser civînê di Merasîma Vekirina Baxçeyê Neteweyî ya Balafirgeha Ataturk de da û ew wekî “hevdîtinek berhemdarr” bi nav kir. Erdogan ev tişt gotibû:
“Me li kampusa xwe şandeya Partiya DEM jî pêşwazî kir û hevdîtinek pir avaker, berhemdar û sozdar bi wan re kir. Bi îzna Xwedê, em ê di rojên pêş de bandora vê hevdîtinê bibînin. Wekî Tifaqa Gel, em bawer dikin ku di mijarên ku ji bo welat û neteweya me sûdmend in de pêdivî bi çalakiyek bilez heye. Em ê xebata xwe bi nêzîkatiyek hesas, avaker û berfireh bidomînin. Bê guman em ê serdema nû bidin destpêkirin ku bedela ku ji hêla neteweya me ve tê dayîn beravê nekeve û aştî, ewlehî, aramî û biratî ne tenê di nav sînorên me de lê di derveyî sînorên me de jî serdest be. Em bi tevahî pabendî vê yekê ne. Pêşî, em ê bigihîjin rêza Tirkiyeyek bê teror, dûv re, bi îzna Xwedê, herêmek bê teror.”
Nivîskarê Hurriyet Abdulkadir Selvi, ku di gotara xwe ya li ser vê mijarê de piştgirî da pêvajoyê û di nîvesa xwede ev pirs kir: “Ger em dixwazin vê pirsgirêkê çareser bikin, çi zirar heye ku meriv bi Öcalan re, ku yekane desthilatdar li ser PKK-ê ye, hevdîtin bike?” Selvî her wiha dudiliya di nav refên AKPê de qebûl kir û nivîsand, “Dema ku em hewl didin pirsgirêka Kurd çareser bikin, divê em pirsgirêkek Tirkiyê neafirînin. Amadekariya civakê, dem û cewherê civînê pir girîng in. Divê zirarê nede pêvajoyê; berevajî vê, divê wê berûpêş ve bibe.”
Selvî wiha domand, “Ez bawer dikim ku ev ê beşdariyek pir xurt li pêvajoyê bike. Divê CHP bê guman di vê şandeyê de cih bigire. Divê rêber hevdîtinê hembêz bikin, û divê pêvajo bi dilnizmî û aramiyê were birêvebirin.”