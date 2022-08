Di derbarê kuştina fermandarê PJAKê Rêzan Cawîd de agahiyên nehênî!

Fermandarê PJAKê ji aliyê PKKê ve hatiye kuştin.

Ji ber nakokiyên li ser kuştina hevserokê berê yê PJAKê, çend endamên serkirdatiya PJAKê li dijî PKKê helwest girtine. Fermandarekî berê yê PKKê got: “Bila cenazeyê Rêzan Cawîd nîşanî malbata wî bidin.

Di 6ê Mijdarê de medyaya PKKê ragihandibû ku Rêzan Cawîd, nasnavê PKKê Yûsif Rabanî, di operasyoneke Tirkiyê û Îranê de li Qamişlo hatiye kuştin. Kuştina Rêzan Cawîd di nava PKKê de nerazîbûn nîşan da û cure û dema kuştinê jî bûye sedema nîgeraniya PJAKê û gelê Rojhilatê Kurdistanê.

Rêzan Cawîd di sala 2015an de bi tundî rexne li PKKê girt ku têkoşîna li Rojhilatê Kurdistanê bêdeng dike. Di bersivê de Bayik jê re got ku ew li bakur-rojhilatê Sûriyê di bin zextê de ne û ji bo bêdengkirina PJAKê li Rojhilat divê bi Îranê re li hev bikin.

Nivîskar û rexnegirê kurd Hemîd Gewherî pirtûkek li ser dîroka PKKê nivîsiye û pisporê hemû têkoşîn û damezrandina PKKê ye. Derbarê kuştina Rêzan Cawîdî de dibêje: ‘Rêzan Cawîd ji malbateke têkoşer bû, ji ber hestên xwe yên Kurdistanî tevlî PKKê bû. Yûsif Rabanî beriya tevlî PKKê bibe li Îranê gelek çalak bû û li Tehranê kar dikir, dema ku PKKê Rêzan Cawîd xwest, wî di nava PJAKê de dît û car caran wî dianîn ser ekranê û pê re diaxivîn. PKK nehîşt Rêzan di nava PJAKê de bixebite, ew ji bo PKKê bi kar anîn, cara dawî ji aliyê Qendîlê ve hat şandin bo Qamişlo, li wir hat kuştin! Ji ber ku beriya wî 1000 kes di nava PKKê de hatin tasfiyekirin cureyên kuştinê cuda ye û niha jî cureyê kuştinê cuda ye.’’

Herwiha Hemîd Gewherî dibêje: “Rêzan Cawîd gelek rexne li PKKê girt, ji ber wê jî ew şandin Rojavayê Kurdistanê. Di serdema KODARê di sala 2016an de kongreya xwe li dar xist, ji ber ku salek berê rexne li Rêzan kiribû, di kongreya KODARê de rastî lêdanê hat. ku destê rastê yê Cemîl Bayik bû û bi gotina wî rêveberiya PJAKê dikir, got ku çend serkirdeyên din ên PJAKê ji aliyê PKKê ve hatine tasfiyekirin û kuştin, çarenivîsa wan ne diyar e û bi sedan kesên din jî winda ne. Hîwa Argaş, Sîrwan Argaş û Mazyar Kaven hîn jî wenda ne û aqûbeta wan nayê zanîn.’’

Di berdewamiyê jî de Hemîd Gewherî dibêje: “Cawîd di destpêkê de siyasetmedar û leşkerek bû, piştre PKKê ew veguhestin leşkeriyê da ku demildest bê îmhakirin. Kesên nêzîkî wî bihîstine ku Rêzan Cawîd hewl daye ji PKKê derkeve. Paşê hatiye girtin û niha jî ku hatiye kuştin, termê wî ji malbata wî re nehatiye nîşandan, gelo ew hatiye kuştin, yan jî bi bombeyên bê firokevan, gumanan çêdike û divê daxwaza zelalkirina malbata Cawîd were kirin. Cewîd ne Qamişlo, eger li Til Temarê birîndar bû, çima ew nebirin nexweşxaneyeke nêzîk a Hesekê, çima ew birin Qamişlo?”

Ji aliyekî din ve, fermandeyekî berê yê PKKê, Mehmûd Reş ku niha dest ji kar berdaye, ji BasNewsê re got: “PJAK beşeke ji PKKê ye û PKK jî wê bikar tîne, Rojava jî vê yekê dike, xelkê li wir digrin û dibin Şingal û Silêmaniyê. taybetmendiya PKKê ya ku bi vî rengî dixebite Rojavayê Kurdistanê çawa ye? Ji bo Rêzan Cawîd Sûriye cihekî xerîb bû ji ber ku wî nedizanî. Çi bike, wê demê di bûyerekê de dibêjin Rêzan hatiye kuştin, çawa, kengê û çima hatiye kuştin? Ev hemû pirs in, ji aliyekê ve PKK dibêje ez çûme serdana Rojavayê Kurdistanê, ji aliyê din ve jî dibêje berpirsyarî li ser milê wê hatiye dayîn, lewma PKK bawer nedikir ku Rêzan çawa hatiye kuştin.”

Di berdewamiyê jî d Mehmûd Reş dibêje: “Gumanên PKKê li ser Rêzan Cawîd hebû, nemaze piştî rexneyên wê, lewma PKK nizane rê çawa veke, ji ber ku Rêzan got, okaya PJAKê siyaseta PKKê ye, lê azadiya biryargirtinê ji dest nayê girtin. bêje me berdin bila em ji xwe re siyasetê bikin ev deng roj bi roj bilind dibe. Gelek guman heye ku Rêzan şandine Sûriyê. Ji ber ku Rêzan diqîriya “Em azad bibin û em ji bo xwe siyasetê bikin” ev bû destpêka dawiya Cewadî di nava PKKê de, her wiha çend kesên din jî di nava PKKê de hatin tasfiyekirin.”

Herwiha Mehmûd Reş dibêje: “PKK sedema sereke ya kuştina Rêzan Cewîde ye. Yek ji îhtîmalên herî xurt ew e ku ji aliyê PKKê ve hatiye tasfiyekirin. Çawa hat kuştin, lewma girîng e malbata wî vê pirsê ji PJAK û PKKê bipirse ku terme wîi ser vîdyoyê tomar bike û bide malbata wî da ku bibînin ka ew bi guleyan an jî bombeyên dronê hatiye kuştin.”

Li gor zanyariyên BasNewsê, beşek ji serkirdatiya PJAKê daxwaza şirovekirinê ji PKKê kirine û daxwaza çarenivîsa Hîwa Argaş jî kirine ku çarenivîsa wî nediyare.