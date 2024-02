DEM biryara Qendîl bi cih tîne!

Partiya DEM’ê namzetiya Namzedê Şaredariya Îzmîtê Parêzer Gencer Demîrkaya paşve kişand. Partiyê ragihand ku ew ê di hilbijartina 31ê Adarê de piştgiriyê bidin namzeta CHPê Fatma Kaplan Hurriyetê.

Dema em ber bi hilbijartinên herêmî ve diçin, Partiya DEM’ê ji bo navçeya Îzmîtê ya Kocaeliyê biryareke balkêş da.

DEM: Em naxwazin muxalefet winda bike

*aredara niha Fatma Kaplan Hurriyetê ku piştî nîqaşên li CHP’ê yên li Îzmitê dest ji namzetiyê berdabû, piştre ragihandibû ku ew careke din namzet e. Li ser vê yekê Şaredariya Bajarê Mezin a Kocaeliyê û Partiya DEM’ê ku li 8 navçeyan namzet nîşan danbå, namzetê Îzmîtê paşve kişandin.

Serokê Parêzgeha Kocaeliyê ya Partiya DEM’ê Nûrî Tan derbarê mijarê de wiha got: “Namzedê me yê Îzmîtê vekişiya. Em naxwazin ji muxalefetê winda bikin. Ji bo ku muxalefetê winda nekin ev biryara me ye. Daxwaza namzetê me yê Îzmîtê jî di vî alî de bû. “Ew bi tevahî encama nirxandina me ya di çarçoveya lihevhatina bajêr de ye.”

Nûrî Tan her wiha îdiayên ku li hemberî vê biryarê dê endamên DEM’ê di şaredariyê de cih bigirin jî derewand.