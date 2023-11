Deh tiştên Îran difikire ku di 7ê Cotmehê de bi dest xistine!

Di dema ku tê pirsin, gelo pêwendiya Îranê bi êrîşa 7ê Cotmehê ya Hemasê ya ser Îsraîlê re heye yan na? Tê zanîn ku Tehran piştevanê herî girîng ê Hemasê ye ku, di sala 1987an de hatiye damezrandin û çavkaniyên darayî û perwerdehiya leşkerî bi salane dide vê rêxistinê. Ji ber vê yekê Îsraîl bi salan e ku hewl dide rêyên gihandina Îranê bo Xezayê bigire.

Rojnameya JPost a Îsraîlî di analîza xwe ya li ser axavtina Rêberê Pasdarên Îranê Husên Selamî de, ku ronahiyê dide pêşgotinên rejîma Îranê yên derbarê têkbirina Îsraîl û Amerîkayê de, daxuyaniyên balkêş cih girt.

Fermandarê Supaya Pasdaran a Înqilaba Îslamî Husên Selamî di axaftina xwe ya roja şemiyê de îdia kir ku êrîşa Hemasê ya li ser Îsraîlê di 7ê Cotmehê de gaveke ber bi şikestina Îsraîl û Amerîkayê bû. Wî axaftina xwe di mîtîngeke mezin a li dijî Îsraîlê li Tehranê kir.

Axaftina Selamî amaje bi wê yekê kir ku Îran çawa li şerê niha yê dijî Îsraîlê dinêre. Ev cure erêkirina dîrokê ye li Îranê, ku heyama pêncî yan jî sed salî ber bi dawiyê ve diçe. Îran di wê baweriyê de ye ku, Îsraîl niha ber bi têkçûnê ve lez dike û Îran bi ser ketiye. Îran amade ye ku gelek salan li benda vê yekê bimîne, lê pêşbîniya wê ya ku bêtir dişibihe pêxemberîtiyê û ramana “dawiya rojan” ew e ku 7ê Cotmehê bibe xala zivirînê.

7ê cotmehê bû sosret û nuqteyek

Îran êrîşa 7’ê Cotmehê di dîroka mirovahiyê de weke xaleke veguhertinê dibîne. Salamî dibêje ku ev beşek ji dîrokê ye ku vedigere serdema ku Brîtanya, Fransa û Dewletên Yekbûyî li herêmê bi hêztir bûn. Ev yeka han nîşaneya cinayet û cinayetên 100 sal berê yên Brîtanya, Fransa û Amerîka û Rejîma Siyonîst bû. Dibêje Îsraîl ev 75 sal in Filistîniyan ji “cîhê wan” dike, lê niha 7ê Cotmehê hinek tişt guhertiye.

“Piştî Şerê Cîhanê yê Yekemîn ku wesayeta herêma Rojhilatê Deryaya Spî ji Îngilîstan û Fransayê re hat veguheztin, dewleta Îngilîstanê bi Danezana Balfûrê zemînek ji bo veguhestina sîyonîstan ji çar aliyên cîhanê bo Filistînê amade kir.”

Serweriya leşkerî ya Îsraîlê hat ceribandin

Salamî dibêje ku Îsraîl di sala 1948an de û di şerên din ên wek 1967an de serkeftin bi dest xist û serweriya Îsraîlê nîşan da. Ew îdia dike ku ev serkeftin bi qetlîamên cuda hatine bidestxistin. Îran Îsraîl ji komkujiyên 1948, 1956 û 1982’an ên li Lubnanê berpirsyar dibîne. Ji bo rejîma Îranê, ev axaftin ji bo nîşan bide ku Îsraîl di şeran de tenê bi qirkirina sivîlan bi ser dikeve, tê bikaranîn.

Rejîma Îranê ku bi dehan salan piştevaniya filistîniyan kiriye, niha rêyekê dibîne ku komên têrorîst ên wekî Hemas û Cîhada Îslamî ya Filistînê bibe hêzeke şerker. Îranê ev yek bi Hizbullahê re kir, lê bi giştî dema ku bi komên Sunnî yên wekî Hamas re kar dikir bi ser neket.

Selamî di axaftina xwe de ev yek negot, amaje bi dîroka “berxwedana Filistînê” kir. Ew dibêje piştî şoreşa îslamî ya sala 1979 vejandina tevgera Felestînî hebû. “Filistîniyên ku heta wê demê bi keviran li dijî siyonîstan şer dikirin, tevî ku li Zîvala Xazayê û Herêma Şerîe ya Rojava bi temamî ji aliyê pergala îstixbarata siyonîst ve hatin dorpêçkirin, hêdî hêdî dest bi çekdarkirina xwe kirin.” Weke mînak Îranê xwestiye komên terorîst çekdar bike û menzîla mûşek û balafirên bêfirokevan zêde bike.

Êrîşa 7’ê Cotmehê nîşan dide ku Îsraîl pêdiviya xwe bi piştgiriya derve heye.

Di axaftina serokê terorîstên Îranê de hat îdiakirin ku êrîşa “lehiya Mescîda Eqsayê” ya di 7ê cotmehê da piştî gelek şerên bi Îsraîlê ra bû nimûneya wêrekiya Hamasê. Wek mînak Hamas di sala 2009 û 2014an de şerê Îsraîlê kir. Salamî behsa şerê Hizbullah-Îsraîl di sala 2006 de jî dike. “Lehiya Eqsayê nîşan da ku alîkariyên derve û hikûmetên biyanî yên wek DYE nikarin Îsraîlê ji xetera hilweşînê rizgar bikin… Selamî got, “Me bi siyonîstan re têkilî danî, ev yek jî hêdî dereng maye.”

“Artêşa Siyonîst ku xwe veguherandiye artêşeke efsanewî, êdî nikare pêşiya pêkanîna operasyonên tawanên mezin ên li dijî Rejîma Siyonîst bigire, ne jî dikare rê li ber pergala îstixbaratî ya tirsnak û tevlihev a ku siyonîst bi şev bi aramî li ser wê radibin, bigire.” Di esasê xwe de Selam dibêje 7ê Cotmehê xaleke zivirînê bû û nîşan da ku piştgirîya Amerîka ji bo Îsraîlê di pêşerojê de têrê neke.

Muhafizên Şoreşê: Îsraîl ji bo rûbirûbûna hemû alîgirên Îranê pir biçûk e

Muhafizên Şoreşê aniha bi eşkereyî nîqaş dike ka meriv çawa eniyên cuda ji bo şerekî piralî li dijî Israelsraîl bike yek. Di axaftina Selamî de hat gotin ku Îsraîl ne welatekî pir mezin e û dibe ku zextên Hûsiyên ku Îran piştgiriya wan dike li Yemenê, Hizbullahê, milîsên li Sûriyeyê û cihên din Îsraîl tehdîd bike. Navê van koman negot, lê bi dûrbûna Îsraîl ji bakur û başûr ve îşaret bi pêvajoya dorpêçkirinê kir. Îran piştgirîya Cîhada Îslamî ya Filistînê li Şerîeya Rojava û Hamasê li Xezeyê dike.

Îran: Cîhan li dijî Amerîkayê bû yek

Di axaftinê de hat îdiakirin ku dinya îro DYAyê wek “nefret” dibîne. Îran dixwaze şerê li Xezeyê ji bo seferberkirina hestên dijî DYA’yê bi kar bîne. Îran bi Rûsya, Çîn û yên din re ji bo bi destxistina vê yekê dixebite. Selamî destnîşan kir ku piştgiriya DYA û Îngilîstanê ya ji bo Îsraîlê dikare li dijî welatên rojava were bik

‘hilweşîna’ Îsraîlê nêzîk dibe

Îranî di wê baweriyê de ne ku Îsraîl ji 7ê cotmehê vir ve heta niha hejandiye. Salamî got ku dema ku fermandarên Fermandariya Navendî ya Amerîkayê serdana Îsraîlê kirin, wan welat di şokê de dît. Di vir de çarçove ew e ku DYA û Îsraîl di nav hevkariyek nêzîk de ne. Fermandariya Navendî ya Amerîkayê bi Îsraîlê re dixebite. Piştî êrîşa Hamasê ya di 7ê cotmehê de DYAyê 2 keştiyên balafiran şand Rojhilatê Behra Spî. Îran di wê baweriyê de ye ku ev yek qelsiya Îsraîlê nîşan dide. Îran dixwaze vê yekê îstîsmar bike.

Muhafizên Şoreşê: Amerîka û Îsraîl nikarin li Gazzeyê bi ser bikevin

Îran di wê baweriyê de ye ku Amerîka û Îsraîl li Xezeyê şerê Hamasê dikin. Îranê bi vî şerî li herêmê li dijî DYA’yê propaganda kir. Herwiha milîsên alîgirên Îranê li Iraq û Sûriyê nêzîkî 60 êriş li dijî hêzên Amerîkî pêk anîne. Îran dixwaze ji qetlîama Hamasê sûdê werbigire û alozî zêdetir bike. Ew jî dixwaze vê yekê wekî mînakek bikar bîne ku ew çawa bawer dike ku Dewletên Yekbûyî û Israelsraîl dikarin têk bibin. Selamê Îranî qebûl dike ku Îsraîl heta radeyekê li qada şer a li Xezayê bi ser ketiye. Lê ew îddîa dike ku DYA û Îsraîl li Gazzeyê li dijî zarokên ku di eslê xwe de tenê sivîlan şer dikin. Salamî herwiha pesnê xwe dide ku Hamas dikare wesayitên zirxî yên Îsraîlê bike armanc.

Filistînîya li dijê Îsraîlê dest bi şerê ‘nedîtî’ kirin

Selamî yê Îranê amaje bi wê yekê dike ku dibe êrîşên zêdetir bên. Ew behsa şerekî “nedîtbar” an jî şerê “cinan” dike. “Şerê ruh dest pê kiriye û çîrok berdewam dike, Xeze ber bi serkeftinê ve diçe. Erd aîdî wan (Hamas û PIJ) ye, wan bi çend dolaran rokêtan li Merkava [tanka] ya pirmilyon dolarî xistin, şerê nexuya di berjewendiya Filistînê de ye.” Dûvre axavtina xwe wiha domand: “Şer her tim bi xêra kesên ku xwe diparêzin e û şer jî her tim li xêra bawermendan e û arîkariya Xweda li ser wan tê xwarê.” Ew vê yekê wekî “rêya şerê qirkirinê û gav bi gav ber bi serketinê ve diçe.”

Dîroka bidawîbûnê tolhildanê nîne

Rêberê terorîstên Îranî amaje bi wê yekê kir ku şerê berdewam dê gelek salan berdewam bike. Ew dibêje ku Îran û grûpên ku ew piştgirîya wê dike, niha dixwazin “tolhildanê” bikin û ku “roja bidawîbûna wê” tune ye. Îran û hevalbendên wê jî gefan li Amerîkayê dixwin.

Herwiha Selamî dibêje ku Îsraîl wê niha bi salan bi tehdîd û bêîstiqrarî re rû bi rû bimîne. Hamasê roja Înê daxuyaniyeke bi heman rengî da û got, “Bi ronahiya kesk a îşxalkera Îsraîlê ya ji bo sûc û qetlîaman zêdetir bike, em piştrast dikin ku berpirsyariya siyasî û hiqûqî ya DYA’yê heye û ti demek wê ya sînordarkirinê nîne.” Salamî îdia kir ku êrîşa 7ê cotmehê gavek ber bi şerekî bêdawî ve ye, ku wê “fikara” ya ku li Îsraîlê bûye parçeyekî jiyana rojane derxe holê.