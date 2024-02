CHP û DEM Partî bi kîjan rêbazê li hev kirin?

CHP li aliyekî, Ekrem Îmamoglu li aliyekî, Tirkiye li aliyekî, DEM li aliyekî. Li aliyekî DEM, li aliyê din Ekrem Îmamoglû. Tenê mirov dikare bi vî awayî behsa “Îtîfaqa Bajêr” a di navbera Ekrem Îmamoglu û Partiya DEMê de bike.

Abdurkadir Selvi

Ji ber ku li seranserê Tirkiyeyê di navbera CHP û DEM Partiyê de tifaq pêk nehat. Li Şaredariya Akdenîzê ya Mêrsînê û li Rihayê tifaqa herêmî hat avakirin. Li ser endamtiya meclîsên şaredariyên Mêrsîn û Edeneyê lihevkirinek pêk hat.

Lê ji bo Stenbolê modeleke taybet hat çêkirin. Navê wê “Tifaqa Bajar” bû. Fermana “Tifaqa Bajêr” ji rêveberên PKK’ê Mustafa Karasu hat. Ji ber vê yekê jî “Tifaqa Bajar” navê tifaqa nehiniya vê xebatê ye. Navê wê yê rast “Tifaqa Qendîl” e.

Berdevka DEM’ê Ayşegul Dogan diyar kir ku li Esenyurtê bi CHP’ê re lihevkirinek pêk hatiye û diyar kir ku li cihên din jî hevdîtin û gotubêj dewam dikin. Ekrem Îmamoglu û DEM Partî li Stenbolê li hev kirin. Di endamtiya meclîsa şaredariyê de rêbaza taybet dihat nîqaşkirin. Lê di dawiyê de pêşniyara Partiya DEM’ê hat qebûlkirin. Bi giştî 20 endam, ku têra Partiya DEM’ê dike ku di meclîsa şaredariyê de komekê ava bike, dê di postên bilind de cih bigirin.

Dema ez nûçeyan dibînim ku siyasetmedarek ji ber sedemên tenduristiyê xwe ji namzetiyê vekişandiye, wêneyê Îsmaîl Ozdağlar ku ji nexweşxaneyê hatiye kişandin tê bîra min. Îsmaîl Ozdağlar di hikûmeta Özal de wezîrê dewletê bû. Rojekê me dît ku wêneyê wî ji nexweşxaneyê hatiye kişandin. Hat ragihandin ku wî ji ber sedemên tenduristiyê ji erka xwe ya wezîrtiyê îstifa kiriye. Dûv re cûda derket. Ozdağlar ji aliyê Dadgeha Bilind ve hat darizandin û cezakirin.

QENDÎL AHMET ÖZER XWEST

Rewşa Alî Gokmen ê ku CHP’ê ji bo şaredariya Esenyurtê namzetiya xwe nîşan da, ti eleqeya xwe bi vê yekê re nîne. Weke rojnamevanekî ciwan bûyera Ozdağlarê ji min re bû ders. Gava ku ez nûçeyan dibînim ku zilamên saxlem ji ber sedemên tenduristiyê xwe vedikişînin, ez tavilê gumanê dibînim. Namzedê CHPê Alî Gokmen jî ti pirsgirêkeke tenduristiyê nîne. Pirsgirêka siyasî heye. Di encama lihevkirina di navbera Ekrem Îmamoglû û Partiya DEM’ê de CHP’ê Alî Gokmen li Esenyurtê vekişand û Ahmet Ozerê ku di hilbijartinên 2015’an de ji HDP’ê ya Wanê namzetê parlamenteriyê bû namzet nîşan da. Du alternatîf hebûn, lê DEM’ê Ahmet Özer dixwest. Ji ber wê jî Ahmet Ozer wekî namzetê Qendîlê tê nirxandin.

GELO DÊ EW BIKEVE NAVA PARTIYA DEMÊ?

Tê gotin ku piştî ku were hilbijartin dê ji CHPê îstifa bike û bikeve nav DEM Partiyê. Bi vî awayî Partiya DEM’ê li derveyê herêmê û li girîngtirîn bajarê Tirkiyeyê weke Stenbolê şaredarîyekî bi dest bêxe. Her çend Ahmet Ozer di nava CHP’ê de bimîne jî, ji endamên DEM’ê zêdetir nêzî Qendîlê ye. Ew dîtinên pergala dewletê yên nêzikî Qendîlê diparêze. Pergala kantona diparêze.

​ LI STENBOLÊ 22 NAVÇEYÊN

Li gorî lihevkirina ku bi Ekrem Îmamoglu re hatiye kirin, Partiya DEM’ê li 22 navçeyên Stenbolê namzetên şaredariyê destnîşan nekirine. Li Ataşehîr, Avcilar, Bagcilar, Bahçelîevler, Bayrampaşa, Beyoglu, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatîh, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sariyer, Silivri, Şile, Şişliütüsk, Tüşliğin namzed nîşan neda. Di nav van de hinek cih hene ku rêjeya dengên Partiya DEM’ê ji 17 navçeyên ku namzed diyar kirine zêdetir e. Lê li gorî lihevkirina bi Ekrem Îmamoglû re, DEM’ê li vir namzet nîşan nekirin.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ ÇI DIKE?

Partiya DEM’ê navê Meral Daniş Beştaş ji bo namzetiya Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê ji Desteya Hilbijartinê re ragihand. Dema ku navê Başak Demirtaş hat rojevê, sînerjiyek çêkir û rêjeya dengên Partiya DEMê li Stenbolê derket ji sedî 8. Di hilbijartinan de rêjeya dengan di vê astê de bû. Di xebatên hilbijartinê de mimkun bû ku ev rêje zêde bibe. Lê li ser daxuyaniya Mustafa Karasû ya ji Qendîlê Başak Demirtaş ji namzetiyê vekişiya û Meral Daniş Beştaş a ji bo Enqereyê dihat hesibandin wek namzet li Stanbolê hat nîşandan.

EVÊ SURPRISE?

Meral xanim rabbit ne namzet e. Siyasetmedarekî bibandor e. Lê derket holê ku ew namzetekî sexte ye. Ji ber ku ji roja ewil ve namzedê AK Partiyê Murat Kurum dike hedef, ne hevrikê xwe Ekrem Îmamoglu. Dema ku hilbijartin derbasî qonaxa dawî bibe dê ji aliyê Meral Daniş Beştaş ve ji bo Ekrem Îmamoglû surprîzek çêbibe? Çima na? Di vî alî de nîşan hene.

Pêkenokên 1’ê VÎSANê hene. Lê vê carê wê siyaset di 1ê Nîsanê de nebe henek. Dema ku me behsa 1’ê Nîsanê kir, em her tim li ser wê yekê sekinîn ku dê di CHP’ê de çi bibe. Ger hilbijartinên 31ê Adarê de CHP sernekeve û têbiçe, dê CHP di 1ê Nîsanê de kongreya awarte li dar bixe. Ji bo Özgür Özel dê zengilên alarmê dest pê bikin. Haya Özgür Özel jî ji vê heye. Ji ber vê yekê bertek nîşanî senaryoyên 1’ê Nîsanê da û got ku ev karê çend nexweşên dîspeptîk e.

DÊ ÇI BIBE LI BABACAN DAVUTOĞLU?

1’ê Nîsanê tenê ji bo CHP’ê girîng e? Na. Hilbijartinên herêmî dê ji bo hemû partiyan bibe nîşanek. Rewşa DEVA û Partiya Pêşerojê yên ku ji bo parçekirina AK Partiyê hatin avakirin wê çawa be? Alî Babacan û Ahmet Davutoglu piştî hilbijartinên herêmî wê çi bikin? Ma ew ê xatir ji siyasetê bixwazin? Rêjeya dengên Partiya Refahê û Partiya Saadetê ku li ser mîrateya siyasî ya Vîzyona Neteweyî hevrikiyê dikin dê çi be? Fatih Erbakan an Temel Karamollaoğlu dê biçin?

KURSIYA MERAL AKŞENER

İYİ Partîya ku biryar da ku bi azadî û serbixwe bikeve hilbijartinê wê çi bike? Dê kursiya Meral Akşener biheje, an dê Akşener ji hilbijartinan bihêztir derkeve?

Heman rewş dê ji bo Muharrem Înce jî derbas bibe?

1’ê Nîsanê roja heneka ye, lê hilbijartin ne henek e, 1’ê Nîsanê wê di siyasetê de bibe roja paqijiyê. Hin lîder neçar in ku ji siyasetê xatir bixwazin. Lê wê kî here û kî bimîne? Dê millet biryara vê bide.

Jêder: Hurriyet

Werger :Rojevakurd