Buldan: Ocalan gotiye ku;”Gelek tişt hene ku ez ji Komîsyonê re bêjim.”

Pervîn Buldan beşdarî bernameyeka televizyoni de kir û derbarê hevdîtinên dawî yên bi Abdullah Öcalan re daxuyaniyên da.
Pervîn Buldan, parlamentera Partiya Partiya DEMê ya Wanê û endama Şanda Îmraliyê, di bernameyekê de di derbarê hevdîtinên dawî yên bi Abdullah Öcalan de daxuyaniyên girîng da. Buldan got ku Öcalan di derbarê pêşketinên li Sûriye û Rojava de gotibû, “Sûriye û Rojava xeta min a sor in. Ji bo min, ew mijarên cuda ne.”
Buldan diyar kir ku Öcalan bi taybetî li ser Sûriye û Rojava bi şandeyên dewletê re nîqaş kiriye, lê bi wan re bi taybetî li ser siyaseta Tirkiyeyê nîqaş dike. Buldangot ku Öcalan girîngî daye avakirina têkiliyê bi rayedarên Rojava re û dixwaze ji bo vê armancê rêyek diyar bike.
Pervîn Buldan diyar kir ku, cudahiya herî mezin di navbera pêvajoya aştiyê ya 2015an û vê serdemê de piştgiriya ku Serokê Partiya Tevgera Neteweperest (MHP) Devlet Bahçelî daye pêvajoyê ye. Buldan diyar kir ku Bahçelî di destpêkirina pêvajoyê de aktorekî sereke bû, û Öcalan vê rewşê wekî “mudaxeleya hişê dewletê” dinirxîne.
Buldan îdia kir ku aştiya navxweyî ya Tirkiyeyê dê bihêle ku ew li Rojhilata Navîn bibe welatekî model û girîngiya vê pêvajoyê ji bo pêşerojê tekez kir.
Divê ew bi Komîsyonê re biaxive
Endamê Şanda Îmraliyê her wiha girîngiya hevdîtina Komîsyona Parlamentoyê bi Abdullah Öcalan re tekez kir. Buldan ragihand ku Öcalan gotiye, “Gelek tişt hene ku ez ji Komîsyonê re bêjim.” Pervîn Buldan îdia kir ku paşguhkirina Öcalan wekî muxatab dê xeletiyek mezin be û wekî aktorek xwedî bandor li ser rêxistinê, divê nêrînên wî werin girtin.