Gürsel Tekin ragihand ku dest bi karê xwe kiriye.

Gürsel Tekin, ku wekî wekîlê Serokatiya Parêzgeha Stenbolê ya CHPê (Qayûm) hatiye tayînkirin, ragihand ku wî û tîma wî dest bi erkên xwe kirine.
Tekin di bersiva îdiayên ku destûr nayê dayîn ku ew bikeve avahiya partiyê de got, “Çûna avahiyê ne hewce ye. Di dema sê sal û nîvan de ku ez serokê parêzgehê me, min 40-45 caran serdana avahiya parêzgehê kiriye. Hûn nikarin di avahiyekê de rûnin û siyasetê bikin.”
Gürsel Tekin, serokê desteya wekîlê ku ji hêla Dadgeha Yekem a Sivîl a 45emîn a Stenbolê ve hatiye tayînkirin got:
Min û hevalên xwe dest bi karê xwe kir. Serokbûn ne hewce ye ku di avahiyekê de rûnin. Di dema sê sal û nîvan de ku ez serokê parêzgehê bûm, min herî zêde 40-45 roj li avahiya partiya me derbas kiriye. Hûn nikarin di avahiyekê de rûnin û siyasetê bikin. Ez ê nehêlim ku kes girêdana min a partiyê û endamatiya min minaqaşe bike.
Tekîn, îdia kir ku hin berpirsên CHPê hewl didin wî provoke bikin û got, “Ez naxwazim kesî aciz bikim. Min partî neaniye vê astê. Derxistina min ji partiyê tavilê hate ragihandin. Ez heft kesan dizanim ku li xwe mikur hatine lê hîn jî endamên partiyê ne. “
Tekîn bi bîr xist ku dadgeh dikare endamên ne-CHPê wekî qayûm tayîn bike û got, “Bo nimûne, ew dikarin ji nav kesên ku li Baroya Stenbolê ya 2yemîn qeydkirî ne kesekî tayîn bikin. Ez 42 sal in di CHPê de me û di her astê de min xizmet kiriye. Hevkarên me yên din jî di heman rewşê de ne. Ez fêm nakim çima ew ji me aciz dibin. Me hewl neda ku vê meqamê bi dest bixin. Di dema wezîfeya xwe de, em ê tiştê ku rêzikname û qanûnên CHPê hewce dike bikin. Armanca me ew e ku em agirê ku bi ser partiya me de hatiye vemirînin. Em bi biryar in ku maf û mafên qanûnî yên hevkarên xwe yên ku meqamên wan hatine bidawîkirin biparêzin.”