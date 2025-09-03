Operasyona li dijî şaredariyên CHPê..!

Operasyona li dijî şaredariyên Avcılar û Beşîktaşê ya Stanbulê yên ku ji aliyê CHP ve tên birêvebirin: 7 karmend hatin dayîn
Di çarçoveya lêpirsîna gendeliyê ya li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê de, di operasyoneke li dijî şaredariyên Avcılar û Beşîktaşê yên ku ji aliyê CHP ve tên birêvebirin de, ji bo heft gumanbaran fermana binçavkirinê hatin dayîn.
Di çarçoveya lêpirsîna gendeliyê ya ku ji aliyê Serdozgeriya Giştî ya Stenbolê ve li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê hatiye destpêkirin de, li dijî şaredariyên Avcılar û Beşîktaşê yên ku ji aliyê CHP ve tên rêvebirin, operasyonek nû hate kirin.