Boriya Petrola Kurdistanê PKKê teqandiye!

Rêxistina bi navê Tevgera Şoreşger a Yekbûyî ya Gelan (HBDH) daxûyaniyek ragihand û dibêjin; teqandina boriya petrolê ya li Mereşê me pêkaniye.

Li gor daxuyaniya wê rêxistinê ya di malperên ser bi PKKê de hatiye belav kirin: Roja 18.01.2022yê milîsên wan li navçeya Pazarcik a ser bi Meraş a bakurê Kurdistanê, boriya petrolê bi teknîkekî taybet ve îmha kirine.

Li gor heman daxuyaniyê çekdarên HBDHê her dem û her wextekî û li her cîhekî hêza xwe ya çalakiyê rêxistin dike. Û hat ragehandin: Çalakiya li Meraşê ji bo gelên bindest, çîna karkeran, kedkaran, berxwedanvanên girtîgehan û ji aliyê faşîstan ve bi dehan şoreşgerên ku hatine qetil kirin, ji bo tolhildana wan bûye.

Herwaha hat ragehandin çekdarên HBDH, ji hemû kar û çalakiyên faşîzma AKP-MHPê û piştevanên wan agahdar in û dê hesaba komkujiyên ku ew plan dikin jî bipirsin. Ti hesabek dê ji mehşerê re nemîne. Bila bê zanîn ên ku zulmê li gel û şoreşgeran bike û ewên ku piştevaniya faşîzmê dikin dê çekdarên HBDH li hember wan be.

Boriya neftê ya Herêma Kurdistanê ku petrola Kurdistanê digehîne bendera Ceyhanê duh 18.01.2022yêli taxa Narli ya navçeya Pazarcik a parêzgeha Mereşê hatibû teqandin. Şewata ku piştî teqînê derket, gihîştibû ser rêya Mereş – Dîlokê.

Tevgera Şoreşger a Yekbûyî ya Gelan (HBDH) ji van rûxistinan pûkhatiye: (TKP/ML- PKK- THKP-C/MLSPB- MKP- TKEP/LENİNİST- TİKB- DKP- DEVRİMCİ KARARGAH- MLKP)