Vahap Coşkun

Navenda Lêkolînên Kurdî dawiya hefteya borî li Amedê lêkolîna xwe ya bi navê “Barometreya Kurdî” ji raya giştî re pêşkêş kir. Lêkolîna meydanî ya lêkolînê, ku li ser têgihîştina Kurdan a li ser nasname, çand û siyasetê û hêmanên ku di van waran de berdewamî û guherînê nîşan didin, di Cotmeha 2022an de hatiye kirin û di çarçoveya lêkolînê de hevpeyvînên rû bi rû bi 1492 kesên 17 salî û mezintir re hatine kirin.

Daneyên ku di Barometreyê de cîh digirin diyar dikin ku di nav Kurdan de veguhertinek sosyo-demografîk heye. Koçberiya Kurdan jî heman şêweyê dişopîne û bi giştî jî mîna ya Tirkîyê ye. Rêjeya kesên li derveyî bajarê xwe dijîn ji sedî 18 ye; Ji sedî 82 li bajarê xwe dimînin; Niştecihbûn zêde dibe û koçberî kêm dibe. Asta xwendinê gav bi gav ber bi zêdebûnê ve diçe û ferqa perwerdehiyê di navbera ciwan û dê û bavên wan de ber bi du encamên sereke ve diçe: Yekem, dengê ciwanên Kurd li gor berê bi prestîjtir dibe. Ya duyemîn jî, hema hema di her mijarê de di navbera helwesta ciwanan û malbatên wan de cudahî hene.

Di pênaseya Kurdan de sê nasname hene: Misilman (ji sedî 54), azadîxwaz (ji sedî 28) û olî (ji sedî 25). Dema ku mirov bêje “azadî” tê wateya helwesta ku Kurdbûn û daxwaza mafên Kurdan tê de ye, mirov dikare bibêje ku ev pênaseya nasnameyê bi Tirkan re aliyekî hevgirtî ye. Çawa ku Tirk xwe “misilman û Tirk” dibînin, Kurd jî xwe “misilman û Kurd” dibînin. Ji sedî 12ê Kurdan xwe wek neteweperest, ji sedî 12 wek sosyalîst û ji sedî 12 jî wek kevneperest bi nav dikin; Rêjeya kesên ku ji xwe re dibêjin sosyaldemokrat ji sedî 8, yên ku ji xwe re dibêjin Ataturkîst ji sedî 5 û yên ku ji xwe re dibêjin îslamîst jî ji sedî 5 e. Loma jî tenê Îslam û Kurdayetî têra danasîna Kurdan nake; Li aliyekî nasname cihêreng dibin, komên nasnameyên cuda derdikevin holê, li aliyê din jî dilsoziya bi nasnameyên serdest ên rabirdûyê re kêm dibe.

Neteweperestiyek Nû

Her çend li gor Tirkan hîn di asta nizm de be jî, di nav Kurdan de neteweperestî jî her ku diçe zêde dibe; Neteweperestî di nav ciwanan de ji kesên pîr bilindtir e. Di hawîrdora xwe û li cihên giştî de rûbirûbûna zimanê nefretê dibe yek ji sedemên bilindbûna neteweperestiyê. Her wisa, hizra dîtina Kurdayetiyê wek şaxek ku meriv pê li ser bisekine, zemînek ku meriv pê li ser bisekine, destek dikare wek sedemek ku neteweperestiyê bileztir dike bê hesibandin. Lê belê ev neteweperestiya ku zêde dibe ji neteweperestiya demên berê cudatir e.

Du xal hene ku me difikirîne ku em bi neteweperestiyek nû re rû bi rû ne: Ya yekem ew e ku ew kêm radîkal e. Rêjeya kesên difikirin ku bi şîdet û rêyên ne aştiyane tu encam nayên bidestxistin zêde dibe. Daxwaz bi ziman û formulek nermtir têne vegotin. Mînak di mijara zimanê zikmakî de ku daxwaz lê zêde ne, li şûna pêşniyarên tund formulên maqûl û realîst tên pêşniyar kirin. Ev ji bo siyasetmedaran derfetek girîng dide. Ya duduyan, ev neteweperestî bêhtir xwedîyê karakterekî Tirk e. Zêdeyî nîvê beşdaran xwe ji Tirkîyê dihesibînin, rêjeya yên ku xwe ji Tirkîyê nabînin jî çaryek e. Nêrîna Kurdan bi giranî ber bi Tirkîyê ve ye; Nêzîkî nîvê wan tu eleqeya wan bi rojeva Iraq û Sûriyê re nîne. Mixabin hejmara Kurdên ku zimanê xwe yê zikmakî bi şareza bi kar tînin ber bi kêmbûnê ve diçe. Ew diyar dike ku tenê ji sê parên Kurdan di astek baş de û ji sê parek jî di asta navîn de bi Kurdî diaxivin. Zêdeyî nîvê zarokên kesên ku bi Kurdî baş diaxivin nikarin bi Kurdî baş biaxivin.

Bi kurtasî ziman ji bo Kurdan birînek xwînxwar e; Ji ber vê yekê, rakirina qedexeyên ziman û cudakariyê daxwaza sereke ye ku li ser hatiye lihevkirin. Ji sê paran dudu yê Kurdan dixwazin Kurdî li Tirkîyê bibe zimanê fermî; Ji sedî 70 daxwaz dikin ku xizmetên perwerde û hikûmetê bi du zimanî bên dayîn. Kurdayetî û pirsgirêka Kurd di vê çerçoveyê de hinekî di nava Kurdî de asê maye.

“Ezbera Kurdên Polîtîk”

Li ser hebûna pirsgirêka Kurd lihevkirinek berfireh heye. Ji sedî 51ê wan diyar dikin ku li Tirkîyê pirsgirêka Kurd heye, ji sedî 16 jî dibêjin li Tirkîyê ne pirsgirêka Kurd, pirsgirêka Kurdan heye. Lê bi qasî ji pêncan yekê Kurdan jî diyar dikin ku li Tirkîyê pirsgirêka Kurd tuneye, dewlet ji bo Kurdan çi hewce dike dike û di rojevê de hiştina mijarek ku tuneye bi kêrî kesî nayê. Yên difikirîn ku pirsgirêk heye, tiliyên xwe nîşanî dewleta -ku nasnameya Kurdî nas nake û Kurdan cudakariyê dike- wek çavkaniya pirsgirêkê nîşan didin. Ji sedî 58ê Kurdan wisa difikirin ku wek Kurd ji ber nasnameya xwe ya Kurdewarî rastî cudakariyê tên. Ji sedî 42 hîs nakin ku aîdî welat in. Ji bo çareseriyê; Girîngî li ser rakirina newekheviyên aborî, naskirina nasnameya Kurd, zimanê dayikê û rêveberiyên herêmî tê kirin. Lêkolîn di heman demê de kulmekê diavêje ezberkirina yekî. Qebûlkirinek heye ku Kurd her tim bi siyasetê jiyaye û bi çavê siyasetê li her pirsgirêkê dinêre; lê daneyên lêkolînê vê pejirandinê piştrast nakin. Eleqeya siyasetê di nav Kurdan de bi qasî ku tê fikirîn ne zêde ye; Lêbelê, ji sisiyan yek dibêje ku ew siyasetê baş dişopînin. Rêxistinên sîvîl tên dûrxistin û rêjeya kesên ku beşdarî xebatên STKyê dibin ji sedî 5 derbas nabe.

Kurd bi perspektîfek lîberaltir ji hemû Tirkîyê nêzikî pirsgirêkên giştî dibin; lê di warê dijberiya penaberan de nêzîkî navîniya Tirkiyê dibe. Kêfxweşiya ji rêveberiya heyî hema hema di her mijarê de di astên pir nizm de dimîne; Rêjeya kesên ku ji rêvebirina pirsgirêka Kurd razî ne ji sedî 23 ye, Kurd piştgiriya siyaseta rojava dikin; Ji bo NY û YEyê astek bilind heye. Tenê ji sedî 15 ê Kurdan nêrînek neyînî ji bo Rojava heye; Ji sisêyan du kes dibêjin ku têkiliyên nêzîk ên bi Rojava re wê bandorek erênî li ser azadiyên li Tirkîyê bike. HEDEP û AK Partî di hilbijartinên siyasî de serdest in. Lêbelê, nîşan jî hene ku ev avahiya dualî bi qismî guheriye. Kategoriyên navîn ava dibin û meyla neçûna ser sindoqan jî xurtir dibe. Her ku eleqe û bendewariyên ji siyasetê kêm dibin, hejmara kesên ku “bi dilxwazî” piştgiriyê didin partiyên xwe zêde dibe. Siyasetmedarê ku herî zêde tê ecibandin Selahattin Demirtaş e. Rêjeya pejirandinê ya 6,9 ji 10 dikare bê şîrovekirin ku Demîrtaş ne tenê li ser beşekî, lê li gelek beşan bandor dike û xwedî nirxek sereke ye.

Qada Çanda Gelêrî

Qadek çanda gelêrî ya Kurdan ava dibe. Ji ber sedemên wek tengbûna siyasetê ya ji ber zextên dewletê yên piştî sala 2015an û negihîştina tiştê ku ji siyasetê dihat hêvîkirin eleqeya ji bo xebatên çandî zêde dibe. Mîna ku piştî darbeya 12ê Îlonê li seranserê Tirkiyê qewimî, dûrketina ji siyasetê jî qada çandî berfirehtir dike. Berhemên çandî di paraztin û pêşxistina nasnameyê de dest bi rolek zêde dikin. Tevlêbûna çalakiyên wek guhdarîkirina muzîka Kurdî, çûna şanoyê, temaşekirina fîlman û şopandina nûçeyan zêde dibe. Pêşketina mezin a teknolojiyên ragihandinê jî di teqîna qada çandê de xwedî para mezin e, ji ber ku bikaranîna înternetê û medyaya civakî di nav Kurdan de zêde ye. Di warê çanda gelêrî de hem di lîztikvan û hem jî di şêwazê de cihêrengiyek pir mezin heye. Mînak eleqeya li ser popa Kurdî û şêwazên rapê yên Kurdî balkêş e.

Werhasil, Barometreya Kurdî; Wêneyê civaknasiya ku di bin veguhertinek sosyo-demografîk dre derbas dibe, daxwazên nasnameyî, nemaze zimanê zikmakî radixe ber çavan û qada xwe bi çanda gelêrî re berfireh dike, di tercîhên xwe yên siyasî de, bi qismî be jî nîşanên guherînê nîşan dide û wê ber bi xetek kêmtir radîkal û nermtir dikşîne, kişandiye. Di vî wêneyî de ji bo kesên ku dixwazin wê bibînin gelek wate hene…

