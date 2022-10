Bi minasebeta peymana navbera Îsraîl û Lûbnanê de hatî îmzekirin, serokê Amerikayê Joe Biden Daxuyaniyek belav kir û ev Peyman wek wek Serkeftina Dîplomasiya li Rojhilata Navîn nav kir.

Daxûyaniya Joe Biden:

Îro ez kêfxweş im ku li Rojhilata Navîn serkeftineke dîrokî ragihînim. Piştî çend mehan ji navbeynkariya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, Hikûmetên Îsraîl û Lubnanê li hev kirin ku bi awayekî fermî nakokiyên xwe yên deryayî bidawî bînin û di navbera xwe de sînorek deryayî ya daîmî ava bikin. Min nû bi serokwezîrê Îsraîlê Yair Lapid û serokê Lubnanê Michel Aoun re axivî, ku amadebûna her du hikûmetan ji bo pêşvebirina vê peymanê piştrast kir. Dixwazim spasiya Serokomarê Fransa Emmanuel Macron û hikûmeta wî jî bikim ji bo piştgiriya wan di van danûstandinan de.

Enerjî – bi taybetî li Rojhilata Deryaya Spî – divê wekî amûrek ji bo hevkarî, aramî, ewlekarî û bextewariyê be, ne ji bo pevçûnan. Peymana ku îro ji aliyê her du hikûmetan ve hat ragihandin, dê pêşdebirina zeviyên enerjiyê ji bo berjewendiya her du welatan peyda bike, û qonaxek ji bo navçeyek aramtir û geştir çêbike û çavkaniyên nû yên enerjiyê ji bo cîhanê bikar bîne. Niha girîng e ku hemû alî li ser sozên xwe bisekinin û ji bo cîbicîkirinê kar bikin.

Ev peyman di heman demê de ewlekarî û berjewendîyên aborî yên Israîl diparêze ku ji bo pêşvebirina yekbûna wê ya herêmî girîng in. Ew cih dide Lubnanê ku dest bi îstismarkirina çavkaniyên enerjiyê bike. Û ew berjewendîyên Dewletên Yekbûyî û gelê Amerîkî li herêmek Rojhilata Navîn a bi îstîqrar, dewlemend û yekgirtîtir bi pêş dixe, digel kêmbûna metirsiyên pevçûnên nû.

Ez dixwazim spasiya dîplomatên me û her kesê ku li seranserê hukûmeta Dewletên Yekbûyî, berê û niha, bikim, ku di van salan de li ser vê pirsgirêka dupartî bêwestan xebitîn. Dîplomasiya domdar a Dewletên Yekbûyî, digel vekirîbûna rêberên Israîlî û Lubnanî ji bo danûstandin, şêwirdarî û di dawiyê de hilbijartina tiştê ku di berjewendiya gelê wan de ye, bû sedema vê serkeftinê.

Ez hemû beşdaran pîroz dikim.