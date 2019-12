Nasnama HDPê bi Tifaqa Netewî ya Kurdistanê re nagunce

Serokê giştî yê PAKê Mistefa Ozçelik di bernameya K24ê de behsa xebeta “Tifaqa Netewî“ li bakurê Kurdistanê dike.

Ozçelik dibêje: 12ê Mijdarê, liser nave ew aliyên, ku îro civînê dikin, nameyek ji PAK re rêkirin û daxwaz kirin, ku PAK wekî çavdêr beşdariyê di vê civînê de bike. Em agahdar bûn, ku bi heman naverok name ji PSK û HAK-PAR re jî rêkirin e. Piştî, ku hayadar bûn, ku bi pênaseya çavdêr şaştî kirin e, bi şand hatin seredana PAK û daxwaza beşdariya me kirin. Rêveberiya PAKê biryar da, ku beşdarî di civînek weha de neke, herweha PSK jî, biryarek bi heman rengî da. Me her du Partiyan bi daxûyaniyek hevbeş egerên nebeşdariya xwe ji raya giştî re eşkere kir.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=rZSJGquRfEA&feature=emb_logo