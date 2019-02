Pêşbaziya Şanoya Kurdî

Amed, Batman, Wan û Stenbol… Şanoya Kurdî li van bajaran di sehneyên biçûk de li ber xwe dide û li benda temaşevanên xwe ye…”Bînerno” rêya xwe şaş bikin û biçin lê temaşe bikin. Pişt re hûn çi bibêjin hûn bi dilê xwe ne… Ger ku ji we hat, hûn dikarin bi kêfa gurê manco bikenin; na ku ji we nehat, hewl bidin xwe bi giriyê kafiran bi halê xwe û me tevan bigirîn… Û ji kerema xwe bila ji bîra we neçe, hemû “ken û giriyê we” ji bo şanoya Kurdî bikêr in…

Weke her tiştî, şanoya Kurdî jî li Bakur û li Stenbolê ji reng û taybetiya serdema niha, para xwe hilgirtiye. Nizanim belkî yekcar bêfêde be, lê dibe ku di bala hin temaşevanan de be, dîsa ez ê qala “hemû” şanoyên niha ku têne lîstin bikim… Netirsin tiştekî ku çavê we jê bitirse di şanoya kurdî de hîn neqewimiye…

Ger şanoya Kurdî di bala we de be, ewil berê xwe bidin Amedê, Şanoya Bajêr. Ew serê biska şanoya Kurdî ne. Tevî şanoyên xwe yên berê îsal lîstika “Tartuffe” tevlî repertûara xwe kirin. Hey ku hûn çûn wir, bala xwe baş bidin Yavuz Akkuzu… Ez bibînin bila yek ji we bibêje Yavuz nebûye!

Dîsa li Amedê lîstika “Kirêciyê Nû” ya Teatra Yekta Hêvî heye. Ew jî piranî li heman sehneyê tê lîstin. Li Amedê, sehneya Mordemê heye, ji nêz ve çavê çend temaşevanan li ser wan e, lê a bi xêr… Li wir hîn bi şanoyeke Kurdî ne berbiçav in.

Di vê tunebûnê de li Batmanê, 4 komên bi navê “Tov, Rituel û Araf û Yeni Sahne” hene… Nizam ji ber çi ye, lê îsal şanoyek bi Kurdî dernexistin. An jî proveyên wan berdewam e, loma. Belkî jî derfet tune ne. Dibe ku metnek li gora dilê xwe nedîtibin. Şuxlê berê her dewam e.

Li Serhedê şanoyeke bi Kurdî hebe nebe li Wanê ye. Ew jî Mencel e. Li wir lîstikên bi navê “Kozik, Mirin û Keçik, Zêrgotin û Zargotin e” hene.

Bêmaliya şanoya Kurdî li Stenbolê an seyyar e an jî li sehneyên biçûk e. Lîstika “Balans” a Şermola Performansê heye, rêya xwe pê bixin, piranî li Kumbaraci50 ne. Li Şa Performansê “Ji Akademiyê Re Raporek” û “Mirzayê Biçûk” heye. Lîstikên Teatra Jiyana Nû “Tenê Ez” û “Bêrû” li Mezopotamya Sahneyê ne… Û hew, tiştên ez zanim ev in. Wekî din?

* Belkî hat bihîstin û bala temaşevanan kişandibû û ketibû rojevê! Herî dawî li Edena 3 lîstik hate qedexekirin. Siberojê ev çend lîstik jî ji dest biçin, wê demê xweş temaşe ye!

Çetoyê Zêdo

https://cetoyezedo.blogspot.com/