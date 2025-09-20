12 mîn salvegera damezrandina Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan a Sûriyê

12 sal li ser damezrandina Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan-Sûriyê re derbas dibin. Ji bo vê miasebetê, Encûmena Sendîkayê daxuyaniyek weşand û li ser rewşa damezrandina xwe û armanca wê ya parastin û parêzvaniya rojnamevanan dîtinên xwe ji bo raya giştî ragihandin.
Daxûyanî :
12 sal berê, nêzîkî 160 rojnamevan ji Rojavayê Kurdistanê ji bo damezrandina Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan-Sûriyê civiyan. Ew ji hundirê welêt, Ewropayê û yên ku li Herêma Kurdistanê dijîn kombûn. Di bin sîwana Wezareta Çand û Ciwanan a Hikûmeta Herêma Kurdistanê de, û di bin dirûşmeya “Ji bo Çapemeniyek Azad”, wan damezrandina Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan-Sûriyê li Hewlêrê ragihandin. Rojnamevanê rehmetî Ciwan Mirani wekî seroka vê rêxistina medyayê hate hilbijartin, û Encûmena Sendîkayê hate damezrandin.
Sendîka ji bo şopandina rewşa rojnamevanên Kurd, parastina wan, û ji bo giliyên li ser dezgehên medyayê yên navneteweyî di derbarê binpêkirinên li dijî wan de hate damezrandin. Di bin rejîma berê ya Baasê de, rojnamegeriyê di şert û mercên dijwar de derbas bû, û gelek rojnamevanan ji bo mehkûmiyetên xwe bi canê xwe bedel dan. Rejîmê gelek ji wan girtin û gelek ji wan kuştin. Her wiha, rewşa rojnamevan û rojnamegeriyê bi giştî li Rojavayê Kurdistanê ne baş bû, gelek ji wan bi zilm, girtin û sirgûniyê re rû bi rû man.
Di salvegera diwanzdehemîn a damezrandina Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan-Sûriyê de, Sûriye bi tevahî guheriye. Rejîma Baasê hilweşiya, serdema Esed hate hilweşandin û Sûriye ket serdemeke nû. Lê mixabin, rewşa rojnamegeriyê li Sûriyeyê, tevî vekirîbûna eşkere, wekî ku dihat hêvîkirin, baştir nebûye. Di mehên dawî de, gelek rojnamevanên hevkar rastî lêpirsînên ewlehiyê hatin, û azadiyên wan ên kesane hatin sînordarkirin.
Ev yek ji bo rojnamevanên li Rojavayê Kurdistanê, di bin rêveberiya xweser a heyî de jî derbas dibe.
Îro, piştî diwanzdeh salan, em rêz li giyanê serokê yekem ê Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan-Sûriyê, Ciwan Mirani yê rehmetî digirin, ku di 13ê Adara 2015an de çû ber dilovaniya xwe.
Bi vê boneyê, em hêvî dikin ku şert û mercên guncaw ji bo me peyda bibin da ku em çalakiyên xwe li welatê xwe bi azadî û bê astengî ji nû ve dest pê bikin û konferansa xwe ya duyemîn li ser axa welatê xwe li dar bixin.
Encûmena Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan-Sûriyê
19ê Îlonê, 2025