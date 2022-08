Xweperwerdekirina heta hetayê

Prosesa fêrbûn û xweperwerdekirinê berdewam be û li ser ti qonaxên jiyanê nesekine, nemaze ji bo mamosteyê ku hertim pêşengê proseya fêrbûnê ye.

Bekir Kerîm Hesen

Rêveberê Giştî / Wezareta Perwerdehiyê

Wênesazê Misrî Amr Salim dibêje: “Hêviya nebin ku rêberî ji we re were dayîn, lê xwe perwerde bikin da ku berpirsiyariyê bigirin.”

Bê şik em di serdemekê de dijîn ku bi her awayî ji hemû serdemên berê cudatir e.Serdema niha serdema zanyarî û agahdarîyê ye.

Gelek awayên fêrbûna zanist û agahdariyê hene, lê hûn dikarin wan bi hêsanî bi riya saziyên perwerdehiyê, pirtûk, pirtûkxane, medyayên cihêreng, dîtin, bihîstin, xwendin, tiştên çapkirî, weşan, kongre, konferans û semîneran bi dest bixin.

Her cure, ji ber vê yekê her kesê ku bixwaze fêr bibe û jêhatiniyên xwe yên pîşeyî pêş bixe, rêyên pir hêsan û berdest in, nemaze ji bo mamosteyan, girîng e ku bi berdewamî pisporî û jêhatiyên xwe yên zanistî pêş bixin û ne li bendê bin ku beşdarî qurs û perwerdehiyê bibin, her çend ew bi berdewamî beşdarî perwerde û kursan dibe, lê divê bi coş û azweriya xwe ya fêrbûnê hebe, ji ber ku ev celeb fêrbûn rêyek nû ya fêrbûnê ye ku dikare xwe bi cûrbecûr jêhatîbûnên pêwîst û têkildar bi pisporî û jiyanê ve bihewîne.

Bê guman alîkarek pir baş û sereke di jiyan û xebata rojane de ji bo tespîtkirin û çareserkirina pirsgirêkan di wextê xwe de, her weha serkeftin û şiyana di xebatê de, nûbûn di karan de û domandina berpirsiyariyê, ji ber ku em hemî dizanin ku divê meriv qet dev ji fêrbûnê bernede, divê her roj tiştek nû biceribîne. Prosesa fêrbûn û xweperwerdekirinê berdewam be û li ser ti qonaxên jiyanê nesekine, nemaze ji bo mamosteyê ku hertim pêşengê proseya fêrbûnê ye.

Mamoste dikare hebûna xwe li meydanê û li ser erdê bi hînkirina berdewam û pêşxistina pisporiya xwe bê rawestan îspat bike.Nêzîkatiyeke pratîkî ku li gor hewcedarî û daxwazên dem û xebata we ya pîşeyî be.

Ji ber vê yekê jî divê mamoste hertim hewl bidin û bi coş û kelecan bin li ser xweperwerdekirina berdewam û zanyariyên nû û zanistî li ser taybetiyên xwe werbigirin û berdewam kar bikin.

Li gorî lêkolîneke ku li Zanîngeha Kalîforniyayê hatiye kirin, lêkolîneran dîtin ku kesên ku bi berdewamî ji fêrbûnê hez dikin ji hêla derûnî ve bêtir amade ne ku fêrî zanistê bibin, pêvajoya hînbûnê bêtir qebûl bikin û kêfê bikin. Ji ber vê yekê girîng e mamosteyên me li ser hînbûn û xweperwerdekirinê bi coş berdewam bin, ku hertim kesayetiyek bi hêz û resen û tijî zanîn û agahdarî li ser rûyê erdê biafirîne û bigihêje armancên perwerdehiyê û civakek domdar.