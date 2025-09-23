CivakFlaş

Xelk ji bo çareseriya pirsgirêkan kîjan partiyê destnîşan dikin?

23/09/2025

Dezgehê Lêkolînê Asal di meha Îlonê de rapirsînek pêkanî, encamên rapirsînê balkêşin. Ji beşdaran ev pirs hate kirin:

Li gora we pirsgirêka herî mezin a Tirkiye çiye?

ENCAM:

Aborî/Mesrefa Jiyanê: %56.5

Sîstema Dadwerî/Hiqûqî: %11.0

Bêkarî/Kar: %5.2

Sîstema Perwerdeyê: %4.8

Meaşên Teqawidbûnê: %3.4

Pirsgirêkên Din (ewlehî, koçberî, demokrasî, hwd.): %17.1

Bêbersiv/Bêbersiv: %4.5

PIRS: Li gora we kî dikare van pirsgêrêkan çareser bike?

ENCAM:

AK Parti: %22.0

CHP: %17.5

Partiya DEM: %3.6

MHP: %3.0

İYİ Parti: %2.1

Partiya Zafer: %1.5

Partiya Refahê : %1.3

Yên din: %3.0

Bê nêrîn/bersiv nedan: %8.2

