Xelk ji bo çareseriya pirsgirêkan kîjan partiyê destnîşan dikin?

Dezgehê Lêkolînê Asal di meha Îlonê de rapirsînek pêkanî, encamên rapirsînê balkêşin. Ji beşdaran ev pirs hate kirin:
Li gora we pirsgirêka herî mezin a Tirkiye çiye?
ENCAM:
Aborî/Mesrefa Jiyanê: %56.5
Sîstema Dadwerî/Hiqûqî: %11.0
Bêkarî/Kar: %5.2
Sîstema Perwerdeyê: %4.8
Meaşên Teqawidbûnê: %3.4
Pirsgirêkên Din (ewlehî, koçberî, demokrasî, hwd.): %17.1
Bêbersiv/Bêbersiv: %4.5
PIRS: Li gora we kî dikare van pirsgêrêkan çareser bike?
ENCAM:
AK Parti: %22.0
CHP: %17.5
Partiya DEM: %3.6
MHP: %3.0
İYİ Parti: %2.1
Partiya Zafer: %1.5
Partiya Refahê : %1.3
Yên din: %3.0
Bê nêrîn/bersiv nedan: %8.2