Daxuyaniyek ji Serokatiya Herêma Kurdistanê

Herêma Kurdistanê bi girîngiyeke mezin li gotûbêjên di çarçoveya civîna giştî ya Neteweyên Yekbûyî û navendên navdewletî de yên li ser Fîlîstînê dinêre. Em li Herêma Kurdistanê piştgiriya xwe ya tam ji bo mafê çarenivîsê yê gelê Fîlîstînê û damezrandina dewleta wan di çarçoveya rewa û qanûnên navdewletî de, dubare dikin.
Em wek gelekî ku me gelek qurbanî ji bo azadî û mafên xwe yên rewa dane, bi rêz li têkoşîn û cangoriya gelê Fîlîstînê ya ji bo azadiyê dinêrin û ev gelek sal in ku nûnertiya Fîlîstînê li Herêma Kurdistanê heye.
Em tekezî li ser helwesta neguhêr a Herêma Kurdistanê dikin ku şer û kuştin ti pirsgirêkekê çareser nake. Ji bo ku her kes di aramî, ewlehî û bextewariyê de bijî, divê şer û çalakiyên çekdarî rawestin, bi hevrejiyan û aşitî pêk were û li gorî nirxên mirovî û qanûnên navdewletî mafê rewa yê gelên herêmê û ewlehî û jiyanek bi rûmet û dadwerî ji bo her kesî bê misoger kirin û were pejirandin.
Serokayetiya Herêma Kurdistanê
23/09/2025