Xelatên Oscarê gîhan xwediyên xwe

Pêşandana herî balkêş a cîhana sînemayê îsal cara 96emîn hat lidarxistin. Xelatên Oscarê yên ku ji aliyê Akademiya Huner û Zaniztên Sînemayê ve tên dayîn, li Şanoya Dolby a Los Angelesê ji xwediyên wan re hatin pêşkêşkirin.

Xalîçeya sor a merasima ku navdarên Hollywoodê li ser dimeşin, wek her carê rengîn bû. Stêrkên sînemayê li ser xalîçeya sor yek bi yek bi cil û bergên xwe yên ku bi mehan berê hatibûn amadekirin derketin.

Oppenheimer mora xwe li Oscarê xist. Oppenheimer ku di 13 beşan de ji bo xelata Oscarê berbijêr bû, 7 xelat wergirtin ku di nav wan de fîlmê herî baş jî heye. Cillian Murphy bi rola xwe ya di fîlmê de xelata Oscar a lîztikvanê herî baş wergirt. Xelata derhênerê herî baş ji Christopher Nolan re hat dayîn. Lîztikvana herî baş a Oscarê ji bo rola xwe ya di fîlma “Tiştên Feqîr” de Emma Stone wergirt.

Kesê ku mohra xwe li şeva xelatan de xist, Robert Downey Jr. bû, vê carê xelata ku wî di karîyera xwe ya dirêj de du caran winda kiribû hembêz kir.

Lîztikvanê 58 salî ji ber lîztika xwe ya di fîlma “Openheimer”ê de xelata lîztikvanê herî baş ê alîkar wergirt. Robert Downey Jr. berê ji bo heman xelatê ji bo fîlmên Chaplin di sala 1993 û Tropic Thunder di sala 2009 de hatibû berbijêrkirin, lê bi ser neketibû.

Yên ku di merasîma 96emîn Xelatên Oscarê de peykerê navdar birin mala xwe ev in.

Fîlmê herî baş: Oppenheimer

Lîztikvanê herî baş: Cillian Murphy (Oppenheimer)

Lîztikvana herî baş: Emma Stone (Tiştên belengaz)

Derhênerê herî baş: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Lîztikvanê duyemîn ê herî baş: Robert Downey Jr (Oppenheimer)

Lîztikvana herî baş a duyemîn: Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Senaryoya orîjînal a herî baş: Anatomy of a Fall (Justine Triet -Arthur Harari)

Senaryoya herî baş a adaptekirî: Fîksiyona Amerîkî (Cord Jefferson)

Kurtefîlmê herî baş a anîmasyon: Şer qediya! Îlhama xwe ji Muzîka John & Yoko (Dave Mullins, Brad Booker)

Fîlmz herî baş a anîmasyon: The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki)

Dizaynkirina cil û bergên herî baş: Tiştên Feqîr (Holly Waddington)

Fîlmê herî baş ê navnetewî: The Zone of Interest (Îngilîzî – Derhêner: Jonathan Glazer)

Make-up û sêwirana porê çêtirîn: Tiştên Xizan (Nadia Stacey, Mark Coulier, Josh Weston)

Baştirîn bandorên dîtbarî: Godzilla Minus One

Verastkirina herî baş: Oppenheimer (Jennifer Lame)

Kurte belgefîlmê herî baş: The Last Repair Shop (Ben Proudfoot, Kris Bowers)

Sînemaya herî baş: Oppenheimer (Hoyte Van Hoytema)

Belgefîlmê herî baş a dirêj: 20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner û Raney Aronson-Rath)

Kurteya çalakiya zindî ya çêtirîn: Çîroka ecêb a Henry Sugar (Wes Anderson û Steven Rales)

Dengê herî baş: The Zone of Interest (Tarn Willers, Johnnie Burn)

Encama orîjînal a herî baş: Oppenheimer (Ludwig Göransson)

Strana orîjînal a herî baş: What Was I Made For (Billie Eilish, Finneas O’Connell