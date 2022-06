Wezîrê Derve yê Swêdê: Me teslîmî Erdogan nekiriye

Wezîra Derve ya Swêdê Anne Lind ji rojnameya Swêdî Aftonbladet re ragihand ku wê kesên ku bi sûcê terorê nehatine mehkûmkirin radestî Tirkiyeyê nekiriye.

Lind li ser pirsa gelo Swêd teslîmî Tirkiyê bûye yan na û gelo danûstandinên bi Erdogan re dijwar bûne yan na?

Lind got: Aliyê tirk li me guhdarî kir û belge dîtin. Me li wan guhdarî kir û belgeyên wan dîtin. Hin tiştên ku me dikarîn qebûl bikin û hin tiştên ku me nedikarîn qebûl bikin hebûn. Ji danûstandina em hemû jî razî ne.

“Piştî şerê Rûsya û Ukraynayê me siyaseta xwe ya ewlehiyê nirxand û em gihîştin wê encamê ku siyaseta me ya ewlehiyê têrê nake û lawaz e. Piştî êrişên Rûsyayê pêwîstiya me bi garantî û ewlehiya endamtiya NATOyê heye.” Dema ku me ev nirxandin kir, diviyabû me ragihînin ku em dixwazin bibin endamê NATOyê û me serlêdana endamtiyê kir.

Helbet eger Tirkiyê ti şert û merc nedana pêşiya endamtiya me, ezê gelekî kêfxweş bibûma, lê wan şert û mercên xwe li ber çavan girtin û me jî şert û mercên Tirkiyê cidî girt.

Peymana bi Tirkiyê re behsa radestkirina kesên ku Tirkiye wan weke terorîst bi nav dike çîye?

Heta ku belgeyên teqez ên çalakiyên terorîstî nebin em tu kesî radestê Tirkiyeyê nakin. Bila kes netirse û ne jî xemgîn bibe. Ti sedem nîne ku Kurd bawer bikin ku dê mafên wan ên mirovî û demokratîk bên kêmkirin.

Ma hûn bawer nakin ku Swêd û Tirkiye zilamên xwe hene ka kî terorîst e?

Me zewaca xwe neguhertiye. Me ji PKK’ê re gotiye terorîst. Ji bo PYD, YPG û Tiştê ku Tirkiye jê re FETÖ (Tevgera Gulen) bi nav dike, ger alîkariya me ya ji bo wan bibe metirsî li ser ewlekariya Tirkiyê wek çek, pere û hwd. Em îro wiya nakin, niha bi zelalî di peymanê de hatiye çapkirin.

Hûn dikarin bi PYDê re hevkariyê bikin?

Tişta ku me di peymanê de nivîsand ew e ku em soz didin ku em piştgiriyê nedin PYD, YPG û FETÖ. Em bi tu awayî wan wek terorîst nabînin, divê Swêd li gorî her tiştê ku di peymanê de hatiye nivîsandin tevbigere. “Hin pirsgirêk bi rêya Tirkiyeyê hatin çareserkirin, lê dibe ku pirsgirêkên nû derkevin holê.” Ger Tirkiye li pêşiya me tu astengiyan dernekeve em ê di nava salekê de bibin endamê NATOyê.