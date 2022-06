Navrolî: Divê em xwe li nav xwe seferber bikin

Fares Nawroli: Ji bilî hewldana ji bo bidestxistina piştgiriya navneteweyî, divê em xwe li navxwe seferber bikin

Helebce (KDP.info) – Şarezayên siyasî pêşwaziyê li pêngavên Serok Nêçîrvan Barzanî yên bo birêxistinkirina nav axa Kurdistanê dikin û daxwaz ji partiyan dikin ku li derveyî berjewendiyên hizbî hizir bikin û di wî warî de kar bikin.

Şirovekarê siyasî Fares Nawroli ji malpera fermî ya Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) re gotiye, lawaziya kurdan bûye sedema jihevketina navxwe. şer, krîzeke mezin a siyasî û aborî cîhan û herêmê girtiye. Ji ber vê yekê, yekane rêya me ew e ku em xwe binirxînin û gel bi partî û hikûmetê re li hev bikin û hewl bidin ku tişta ku gel dixwaze ji bo vegerandina nêzîkatiya welat pêk bînin. .

“Ez di wê baweriyê de me ku nêrîna Serok Nêçîrvan Barzanî ya ji bo aştiya di navbera hêzên siyasî yên Kurdistanê û lihevkirina gel, ji bo paşeroja Iraqê û hemû pêkhateyên Iraqê nerîneke gelek erênî ye ji îdyolojiya “siyaseta Iraqê li hember Iraq û hêz û aliyên siyasî yên Kurdistanê.”

Her êrîşek li ser bajar û herêmeke Kurdistanê, çi êrîşeke medyayî be yan jî dorpêçeke aborî be, bi mebesta lawazkirina proseya siyasî ya Kurdistanê û hikûmeta Kurdistanê ye.

Fares Nawroli got, “Divê Serokatî, Hikûmet û Parlamentoya Herêma Kurdistanê bi dewletan re hemahengiyê bikin, da ku em di vê qonaxê de, metirsiyên li ser Kurdan, piştevaniya navdewletî ji xwe re zêdetir bikin.”

Got jî: “Daxuyaniyên dewletan ku êrîşa li ser Kurdistanê şermezar dikin, piştevanî ne, lê eger em xwe bihêz nekin, ti bandorê nake, ji ber wê jî divê em hewl bidin xwe kom bikin û piştre jî hewl bidin berjewendiyên derve bixin nav Kurdistanê.”