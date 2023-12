Wezaretê 3 berhemên nû yên bi Kurdî çap kirin

Wezareta Çand û Tûrîzmê ya ku berî niha 11 klasîkên Kurdî çap kiribûn, 3 berhemên nû yên bi Kurdî çap kiribûn.

Wezareta Rewşenbîrî û Tûrîzmê ya ku 13 berhemên ku di nav wan de Mem û Zîn a Ehmedê Xanî, berhemên Feqiyê Teyran û Melayê Cizîrî jî hene 3 berhemên nû çap kir.

Serokşêwirmenda Serokkomar Erdogan Gulşen Orhan, di daxuyaniya xwe ya medya civakî de wiha got: “Berhemên Edebiyata Klasîk a Kurdî, ku her yek ji wan hêjayî cewherekî ye, ji alî Wezareta Çand û Tûrîzmê ve hatin weşandin û derbasî edebiyatê bûn. Ev xizmetên mezin ên ku di bin sîwan û fermanên serokê me de tên kirin, ne tenê ji bo gelên îroyîn, ji bo nifşên pêşerojê jî diyariyek mezin e. Ev dewlemendiyek mezin ên vî welatî ne. Ji bilî aliyê wêjeyî, ew xizmetek e ku biratî û yekitiya çarenûsa miletê me xurt dike”.

3 berhemên nû

Gulşen Orhan ragihand ku Wezareta Çand û Tûrîzmê berhemên bi navê Şêxê Meczûb – Dîwan, Şêx Ebdurehmanê Axtepî – Rewdi’n-Ne’îm, Mela Muhyeddînê Dêrşewî – Dîwan çap kirine. Orhan got: “Her sê berhem niha di pirtûkxaneya me de cihê xwe girtine. Ez spasiyên xwe pêşkêşî rêzdar serokê me û Wezareta me ya Çand û Tûrîzmê dikim“.