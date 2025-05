Gazalî: Hezher şiyana Kurdî nîşanî neteweyên din da

Mensûr Cîhanî – Ebas Gazalî, çalakvanekî çandî yê Herêma Kurdistanê, derbarê Hezher de; Helbestvan, nivîskar, wergêr, nivîskarê ferhengê, ferhengnivîs û lêkolînerê navdar ê Kurd tekez kir ku berhemên Hezher hêjayî wergerandina zimanên zindî yên cîhanê ne û bi saya wî wêjeya Kurdî dê bibe wêjeyeke cîhanî.

Ebas Gazalî, çalakvanekî çandî, endamekî girîng, şêwirmendê çandî û hunerî yê Partiya Demokrat a Kurdistana Iraqê û endamê berê yê Parlamentoya Herêma Kurdistanê; Di gotarekê de bi sernavê “Xizaniya Dewlemend” derbarê Ebdulrehman Şerefkendî, ku wekî “Hezher” jî tê nasîn; Hezher Mukriyanî, helbestvan, nivîskar, wergêr, nivîskarê ferhengê, ferhengnivîs, zimannas û lêkolînerê Kurd, nivîsand: Wekî kesekî hişmend û têkoşer, wî tevahiya jiyana xwe ji bo xizmeta zimanê Kurdî wekî yek ji pêkhateyên neteweperweriyê terxan kiriye. Wî têkoşîn dest pê kir dema ku tu sazî an alîkariyek darayî tune bû. Di dema şer û aloziyên li welêt de, wî di bin bombebaranê de li ber fener û çirayan pir xebitî. Mixabin, wî bi qasî zanîngehekê karekî bingehîn kir. Wî li ser globalîzasyona wêjeya Kurdî fikirî.

Hezhar bi wergerandina Qurana Pîroz xizmeta hişê Kurd kiriye.

Gazalî wiha domand: Ji bilî nivîsandina wêje û ferhengan û wergerandina Qurana Pîroz bo sê zimanan, Hezhar xizmeta hişê Kurd kiriye da ku ol bi zimanê xwe yê dayikê fêm bike û xizmeta çand û welatê xwe bike. Ji bilî ku di warê zaravayê Kurmanciya Navendî de karekî mezin kiriye, wî rêya rast nîşanî hemû zaravayên Kurdî da ku xizmeta ziman û neteweyê bikin.

Hezhar jêhatîbûna Kurdî di Farisî û Erebî de jî nîşanî neteweyên din da.

Di beşek din a axaftina xwe de, vî çalakvanê çandî got: Hezhar jêhatîbûna Kurdî nîşanî neteweyên din da, hetta bi Farisî û Erebî jî. Mînakî, Qanûna Dermanê ya Avicenna ji hêla Hezhar ve cara yekem hate wergerandin, ku Îranî pê serbilind in. Ev nîşanek e ku nivîskarekî mezin ê Kurd ne tenê ji nijadperestiyê dûr e, lê di heman demê de hêmana jiyana hevbeş di nav Kurdan de jî belav dike. Ji hêla siyasî ve, ew kesayetiyek ewqas aram û dûrbîn bû ku ew heta dawiya jiyana xwe li ser rêya xwe ma.

Berhemên Hazhar hêjayî wergerandina zimanên zindî yên cîhanê ne.

Her çend ew bi navekî xizan bû û bi xizaniyê dijiya jî, ew di warê kar û berhemdariyê de kesayetiyek berhemdar û dewlemend bû. Îro, berhema têkoşîna wî li zanîngehên Kurdistanê bûye mijarek zanistî ya girîng. Wî ne tenê di warê çandê de xizmeta zimanê Kurdî kir, lê di heman demê de zanîngeh dewlemend kirin. Heta berhemên wî jî hêjayî wergerandina zimanên zindî yên cîhanê ne û bi saya wî wêjeya Kurdî dê bibe wêjeyek cîhanî.

Xweşhalî ye ku îro Xelata Xizanan li navendek akademîk tê dayîn.

Di beşek din a axaftinê de, şêwirmendê çandî û hunerî yê Partiya Demokrat a Kurdistanê (KDP) got: Xweşhalî ye ku Xelata Hezher îro li navendek akademîk tê dayîn. Her wiha hêjayî gotinê ye ku berhevoka Hazhar berê di bin çavdêriya Zanîngeha Kurdistanê ya Sanaa de ji nû ve hatiye çapkirin. Lêbelê, bi vegera çavkaniyên orîjînal, divê were zanîn ku berhemên ku li gorî hêviyên saziyek akademîk nînin hatine gihîştin. Bo nimûne, di demekê de ku Hezhar bi xwe çavdêriya weşandina Şerefnameyê li Foruma Agahdariya Kurdî dikir, beşek ji wê ji çapkirina Şerefnameyê hat derxistin. Ji ber vê yekê, wekî mîratgirên Mamoste Hezhar, em berpirsiyar in ku çavkaniya kevnar a Şerefnameyê pêşkêş bikin. Her wiha em daxwaz dikin ku ji bilî çapkirina Şerefnameyê wekî xwe, ferhenga Farisî-Kurdî ya ku Hezhar di navnîşa berhemên xwe de di çapa duyemîn a Şerefnameyê de behs kiriye, were dîtin û weşandin.

Em hêvî dikin ku li ser berhemên hêja yên feqîran bêtir xebat were kirin.

Di beşa dawî ya axaftina xwe de, Ebas Gazalî got: “Em hêvî dikin ku di pêşerojê de, ji hêla pisporan ve bi awayekî berfirehtir û lihevhatî bêtir xebat li ser van berhemên hêja were kirin. Em hêvî dikin ku ev xebata Zanîngeha Kurdistanê – Sana dê ji bo Hikûmeta Herêma Kurdistanê bibe teşwîqek ku ji bo çalakiyên weha bêtir alîkariyek peyda bike û wan bîne qada perwerde û hunerê.