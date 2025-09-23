Welatên rojavayî dewleta Filistînê di Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de nas dikin

Luc Frieden plana welatê xwe ya naskirina dewleta Filistînê wekî gavek ber bi çareseriyek du dewletan ve destnîşan kir.
Serokwezîrên Luksemburg, Malta û Monakoyê roja Duşemê di Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de bi fermî dewleta Filistînê nas kirin.
Serokwezîrê Luksemburgê Luc Frieden li Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî got, “Ev destpêka pabendbûnek nûkirî ya bi hêviyê re, pabendbûnek bi dîplomasiyê re, bi diyalogê re, bi hev re jiyanê re û çareseriyek du dewletan e. Ji bo fikra nazik lê dîsa jî gengaz e ku aştî dikare bi ser bikeve.”
Wî got, “Di dîrokê de kêlî hene ku doza aştiyê hem zelaliya exlaqî û hem jî wêrekiya siyasî dixwaze,” û got ku ev biryar “ne biryarek li dijî Îsraîlê an gelê wê ye.”
Andorra û Belçîkayê gotin ku ew ê dewletek Filistînê nas bikin gava ku hemî rehîne werin berdan û dema ku Hamas êdî di desthilatdariyê de nebe.
Serokwezîrê Belçîkayê Bart De Wever got, “Rêvebirina bi bandor a têkiliyên dîplomatîk bi dewleta nû ya Filistînê re, di nav de vekirina balyozxaneya Belçîkayê û encamdana peymanên navneteweyî, dê were pêkanîn gava ku armancên Deklarasyona New Yorkê werin bidestxistin.”
Berê, di hevpeyvînekê de roja Duşemê bi CNN re, Frieden plana naskirina dewleta Filistînê ya welatê xwe wekî gavek ber bi bidestxistina çareseriyek du dewletan ve bi nav kir.
Hefteya borî, Frieden, digel Wezîrê Derve Xavier Bettel, niyeta xwe ya naskirina dewletek Filistînê ragihand.
Frieden di axaftina xwe de bi Becky Anderson a CNN re got, “Niha, em dibînin ku Serokwezîr Netanyahu dewletek Filistînê naxwaze. Hamas naxwaze dewletek Filistînî ya demokratîk hebe. Û tam ji ber vê yekê me fikirî ku niha kêliya rast e ku em şansek duyemîn bidin çareseriya du dewletan.”
Serokwezîrê Luksemburgê destnîşan kir ku wî bi welatên din re nîqaş kiriye ku naskirina dewleta Filistînê dê bi hin mercan re biçe, wekî ku “hilbijartin li Şerîaya Rojava û Xezzeyê” hebin.
Paşê di hevpeyvînê de wî destnîşan kir ku tiştên wekî berdana rehîneyan ji aliyê Hamasê ve ne şertên naskirinê ne, lê belê “hêmanên” ku bi naskirina Luksemburgê re li hev tên in, ji ber ku “em nikarin biryara xwe bi Hamasê ve girêbidin, ji ber ku Hamas rêxistineke terorîst e, û ew dewleteke demokratîk a Filistînî naxwazin.”
Frieden tekez kir ku ew van gavan ji bo bidestxistina dewleteke Filistînî ya “demokratîk” diavêje, û got ku naskirin “ne dawiya pêvajoyekê ye. Ew destpêka pêvajoyekê ye.”
Piştre di heman rojê de, di Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de, Serokwezîrê Maltayê Robert Abela got ku çareseriya du dewletan dê “encama herî xirab” ji bo Hamasê be.
Abela got, “Ger Filistînî karibin rêyek aştiyane û realîst a ber bi netewebûn û xwerêvebirinê ve bibînin, ev yek bi awayekî mirinê qîrînên biryardar ên Hamasê têk dibe.”
Frieden her wiha nerazîbûna xwe ya li hember hikûmeta Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu û şerê Îsraîlê li Xezeyê nîşan da, û îdia kir ku tiştê ku li Xezeyê diqewime “binpêkirina qanûna mirovî ya navneteweyî ye.”
Frieden her wiha li ser îhtîmala cezayan li ser Îsraîlê rawestiya ger ew gavên ber bi îlhaqkirina Şerîaya Rojava ve bavêje, li ser agirbestê razî nebe, an jî alîkariya têr ji bo Xezeyê hêsan neke.
Frieden got, “Em li dijî Îsraîlê biryarekê nadin. Em li dijî kiryarên hikûmeta Serokwezîr Netanyahu biryaran didin ku em pê re ne li hev in, ji ber ku ew kiryar li dijî rêziknameyek navneteweyî ya li ser bingeha rêgezan in.” Tiştê ku em dikarin bikin ev e ku em li ser asta Ewropî ji bo cezayan amade bibin ger agirbest tune be, ger vegera alîkariya mirovî ya pêwîst ku xelkê Xezzeyê heq dike tune be.”
Di dawiya hevpeyvînê de, Frieden destnîşan kir ku ew li bendê ye ku bêtir dewletên Erebî li Rojhilata Navîn Îsraîlê wekî gavek ku bi naskirina dewletek Filistînî ji hêla Ewropî ve çêdibe, nas bikin.
“Ez jî li ser dewletên Ereban hesab dikim ku piştgirîya mafê hebûna Îsraîlek azad û demokratîk bikin. Ev jî di vê pêvajoyê de pir girîng e,” wî got. “Ev ne pêvajoyek yekalî ye. Ew zextek ji hêla civaka navneteweyî ve ye.”
Frieden behsa zext an kiryarên ku ew ji bo welatên Ereb ber bi naskirina Îsraîlê ve dibe nekir.
Qralê Urdunê Abdullah II di axaftina xwe ya li Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de pesnê naskirina Filistînê ji hêla welatên Rojavayî ve da.
“Îro, cîhanê gavek girîng ber bi bidestxistina aştiyek dadperwer û berfireh avêtiye. Ev lihevkirina gerdûnî li ser çareseriyek du dewletan peyamek dişîne ku divê pevçûn bi dawî bibe û çareseriya du dewletan tenê çareseriya guncaw e,”
“Niha, divê em tevbigerin da ku hemî tedbîrên ku vê çareseriyê xera dikin rawestînin. Dema ku em ji bo bidawîkirina şerê li Xezzeyê dixebitin, divê em hemî hewildanên xwe bidin vegerandina hêviyê, û pabendbûna gelek welatan îro ji bo pêşerojek aştiyê destpêka vê pêvajoya dirêj û dijwar nîşan dide.”