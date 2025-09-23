Operasyonek li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Enqerê hate lidarxistin.

Serdozgeriya Giştî ya Enqerê lêpirsînek li ser îdiayên ku dibêjin Şaredariya Bajarê Mezin a Enqerê “bi rêya xercên têkildarî konserên ku di navbera salên 2021 û 2024an de hatine organîzekirin zirar daye raya giştî” da destpêkirin.
Di çarçoveya lêpirsînê de, 13 kes, ku di nav wan de karmendên şaredariyê jî hene, bi tohmetên “xirap bikaranîna wezîfeyê” û “sexteya îhaleyê” hatin binçavkirin.
Serdozgeriya Giştî ya Enqerê daxuyaniyek nivîskî weşand û got:
“Di çarçoveya lêpirsîna ku ji hêla Serdozgeriya me ya Giştî ve li ser îdiayên ku lêçûnên Şaredariya Bajarê Mezin a Enqerê ji bo konserên ku di navbera salên 2021 û 2024an de hatine organîzekirin zirara giştî dane, tê meşandin,
Li gorî rapora emanetê ya ku ji hêla Mufetîşiya Sivîl a Wezareta Karên Navxweyî, lêpirsîna Lijneya Lêpirsîna Sûcên Darayî (MASAK), lêpirsîna Dadgeha Hesaban û raporên pisporan ve hatî amadekirin, hatiye destnîşankirin ku rêveberiyê di 32 kirînên karûbarên konserê de 154,453,221.60 Lîreyên Tirkî zirar dîtiye.