Parêzerê Ocalan:Ocalan DEMê rexne dike

Rêberê PKKê Abdullah Öcalan Partiya DEM rexne kir ji ber ku “bi nepejirandina pêvajoya bi navê “Tirkiyeya Bê Terorîzmê” re, ew li pey qezenc û qezenca kesane ye.”
Parêzerên ji Ofîsa Hiqûqê ya Asrin, ku nûnertiya Abdullah Öcalan dikin, roja Duşemê, 15ê Îlona 2025an, cara yekem piştî şeş salan serdana Girava Îmraliyê kirin.
Parêzera Öcalan, Raziye Öztürk, piştî serdanê bi Jinnews re axivî. Öztürk got, “Me karî bi qasî saetek û nîvekê bi Öcalan re, û bi her yek nîv saetê bi muwekîlên xwe yên din re hevdîtin bikin.”
Öztürk diyar kir ku civîn bi kasetekê hatine tomarkirin û di bin çavdêriya karmendên destûrdar de hatine kirin, û her wiha nerînên xwe yên li ser mafê hêviyê yê Öcalan parve kir.
Öztürk got: “Wî diyar kir ku her çend mafê hêviyê pir caran bi wê xwe ve girêdayî be jî, ew gihîştiye astekê ku bi hezaran kesan eleqedar dike. Wî diyar kir ku heke ew cidî û samîmî bin, ew dikarin di dîtina çareseriyekê de rolek bilîzin; wekî din, ew ê paşxistinê tercîh bikin.”
Öztürk rexneyên Abdullah Öcalan ên li ser Partiya DEM jî parve kir. Öztürk rexne li qada siyasî kir ji ber îradeya wê ya qels a hembêzkirina pêvajoyê û diyar kir:
“Wî dît ku pirsgirêka rastîn tê paşguhkirin, û lêgerîna qezenc û sûdwergirtinê tê şopandin, ku dibe sedema şerekî li ser wê. Di dema civînê de, wî israra xwe ya li ser jiyanek hevpar di çarçoveya neteweyek demokratîk û projeya komara demokratîk de dubare kir, û ew xwediyê hêza teorîk û pratîkî ye ku vê yekê bicîh bîne. Wî dubare kir ku derdorên siyasî, li gorî wê tevbigerin û însiyatîf bigirin û di vê pêvajoyê de roleke çalak bilîzin, ji bo avakirina aştiyê pir girîng in.”