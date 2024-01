Vîrûsa sêalî ya li Amedê, şewba lezgîn belav dibe

Kombûna cûreyên nû yên vîrusên Covid-19, JN1, RSV û Înfluenza li Amedê welatî xistin nav nivînên nexweşxaneyê.

Li Diyarbekirê cûreyên nû yên Covid-19, JN1, RSV û Înfluenza bûn yek û xeterek sêqat çêkirin. Welatiyên Amedê yên ku nexweş in ji kargehên xwe raporên tenduristiyê distînin. Digel ku li bajêr li ber polîklînîkan rêzên dirêj çêdibûn, rêjeya dagirtina yekîneyên lênihêrînê zêde bûn.

Prof. Dr. Abdurrahman Şenyigit ji welatiyan xwest ku li qadên girtî maskeyan li xwe bikin û ger taya wan ji 38 pile derbas bibe demildest serî li nexweşxaneyan bidin.

“AGIR Û TAYA WE BILIND BIBE BIÇIN NEXWEŞXANEYÊ”

Prof. Dr. Abdurrahman Şenyigit bal kişand ku vîrusên Covîd-19, RSV û Înfluenza li her qadê belav dibin û got: “Enfeksiyonên rêka nefesê ya jorîn ji ber van her sê vîrusan di civakê de pir bi giranî pêşve diçin. Sedema vê ya herî mezin xemsariya me ye.

Li cihên girtî maske nayên bikaranîn.

Ne guhertoya heyî ya Covid û ne jî guhertoyên din xetereyek mezin dernaxin holê. Nexweşên kronîk û yên ji 65 salî mezintir divê pir baldar bin. Bi taybetî Covid-19 dikare pir giran be. Kesên ku bi vê vîrusê ketine divê ji derdorên girtî dûr bisekinin. Ger taya wan bilind, ricifîn, û bêhna wan biçike, divê teqez bi doktor re bişêwirin.

Lê cihê antîbiyotîkan di enfeksiyonên viral de tuneye.

Belasebeb bi kar neynin. 5-6 roj bêhnvedan bes e”.

RÊBAZÊN NEXWEŞIYÊ

Doçent Hakan Akelma ji bo paraztina li dijî guhertoya nû ya Covid-19, enfeksiyona grîpê û enfeksiyonên tîrêjê jorîn pêşniyarên jêrîn kir:

*Li cihên qelebalix dest bi maske bi kar bînin Heke hûn nexweş in;

1- Bêhna xwe vedin.

2- Gelekî avê vexwin.

3- Baş bixwin (tu carî îhmal nekin)

4- Ji bo ta û êşê dermanên antîpîretîk û êşan bixwin.

5- Bêyî şîreta doktor qet antîbiyotîkan bikar neynin”.

GD-Expres / Güneş OCAĞA