Trajediya Parîsê de piştrast kirinek!

Îro sêyemîn roja teror û serhildanên Parîsê ye. Bêdengiya min di van du rojên borî de ji bo dîtina helwest û şirovekirina medyaya civakî bû, bi taybetî komên kurdî ku bi çalakî û nivîsandinê bersiva vê karesatê didin.



Her kurdek dizane ku bikaranîna navê Ehmedê Keya wek hemû nav û alayên ku PKK di xebatên xwe yên îmhayê de bi kar tîne, hincet e. Wekî din, Navenda Çanda Ehmed Kaya, weke Enstîtuya Kurdî ya Stockholmê ku PKK’ê li Parîsê ava kiriye, saziyeke siyasî û hizbî ye.

Kuştina 3 welatiyên Kurd ên Bakurê Kurdistanê ku 2 ji wan Mîrparwar, Ebdulrehman Kizil û Amîna Kara bi navê kod Evîn Goyî endama Encûmena Serokatiya PKKê ji aliyê kesekî nijadperest ê 69 salî ve, cihê mixabiniyê ye.

Li hemû cîhanê mirovên nexweş û nîjadperest hene û me gelek caran dîtiye ku li Bakurê Kurdistanê malbatên Kurd bi komî ji aliyê nijadperestên Tirk ve hatine kuştin. Ev diyardeya gemar ji aliyê Serok Mesûd Barzanî, Hikûmeta Herêma Kurdistanê û heta Serokê Fransa Emmanuel Macron ve hat şermezarkirin, ew terorîst hat girtin û dadgehîkirin, qanûnên Fransa dê çarenivîsa terorîstê sûcdar diyar bike û divê em li benda encamê bin.



Îcar ev hemû kurd çawa û li ku kom bûne û di bin wêneyê Abdullah Ocalan û PKK’ê de êrîşî polîsan kirine, wesayîtên polîsan û gel şewitandine û zirarê didin mal, dikan û milkên gel û dewleta Fransayê.



Em hemû dizanin ku Tirkiye di mijara Ermenistan û Yunanîstanê de bi tundî li dijî Fransa ye, her wiha em dizanin ku Fransa dostê herî baş ê Kurdan e û di rojên dijwar de jî piştgirî daye Kurdan. ala li ser gorên şehîdan!

Pirs ew e ku PKK çima ev şano li dar xist. Madem ew dibêje Erdogan ketibû wê karesatê, çima li Tirkiyê alîgirên xwe dernexist kolanan û çima êrişî balyozxaneya Tirkiyê li Parîsê nekir?



PKK bi alîkariya îstixbarata Tirkiyê (MÎT) zêdetirî 40 sal in li Bakur û Rojavayê Kurdistanê û nêzîkî 30 sal in li Başûrê Kurdistanê van lîstikên gemarî dimeşîne. Beriya Fransa jî heman pirsgirêk li Almanya û Swêdê ji bo Kurdan çêkir. Bi giştî PKK li ku be û her dema ku derfet hebe, bi şîretên dezgeha sîxuriyê ya Tirkiyê, dibe sedema kaosê û ziyanê digihîne kesayeta kurd, ku welatên cîhanê wek terorîst û sabotator li kurdan dinêrin! Pirsa dawî ev e ku meriv çawa di rûyê trajediya Parîsê de piştrast dike?