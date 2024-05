Teyrok a bi hêz zererek mezin da çandinî yê

Li navçeya Bismilê ya Diyarbekirê û navçeya Hezo ya Êlihê ji ber barandina barana zêde û hatina teyrokê çandiniyê û darên fêkî zererek mezin dît û gelek terik jî mirin.

Li navçeya Farqîna Amedê û navçeya Hezo ya Êlihê ji ber barana zêde û teyrokê gelek zeviyên çandiniyê yên dexil zirar dîtin.

Berpirsê Navçeya Çandinî û Daristanan Murat Bal diyar kir ku, li gelek gunda ji ber barana zê de ê hatina teyrokê zeviyên çandiniyê zererek mezin ditine.

Bal, anî ziman ku xebatên tespîtkirina xisarê didomin û wiha got: “Ji ber bahoza û bahoza ku li tevahiya navçeya me ya Farqînê bi bandor bû, gelek zeviyên çandiniyê, rez û baxçeyên çandiniyê zirar dît. Herî zêde genim, ceh, nîsk, rez û darên fêkî bûne qada xusarek mezin. Ji duh ve tîmên me yên wek berpirsiyariya Çandinî û Daristanan xebatên tesbîtkirina zirarê li zeviyên çandiniyê, rez û baxçeyên ku zirar dîtine dikin. Me tesbît kir ku zirareke mezin li erdan heye. Xebatên me yên nirxandina zirarê berdewam dikin. “Ez ji bo hemû cotkarên me yên ku zirar dîtine hêviya başbûnê dixwazim û hêvî dikim ku carek din karesatên wiha neqewimin,”

Li navçeya Hezoy a Êlihê teyrok bi meznahiya libên gozan barî, erd û 15 gund û gundikan zirar dît û çivîk mirin. Serokê Odeya Çandiniyê ya Hezoyê Ahmet Işik, diyar kir ku li herêmê bi giranî baxên fistiq, bihîv û şitilên li herêmê zirar dîtine û wiha got: “Teyroka ku bi qasî gûzê ket, zirareke mezin da qadên çandiniyê. . Cotkar ji bo tespîtkirina zirarê dê serî li berpirsiyariya dezgehê Çandinî û Daristanê ya Navçeyê bidin. Baraneke bêhempa dest pê kir. Baran dest pê kir, paşê jî bi qasî gûzan teyrok barî. “Hema hema karesatek mezin li deverên çandinî rû da,”

Herweha hate zanîn ku gelek gundên Dihê ya Sêrtê jî barandina teyroka bi hêz gelek gundan zeviyên çandiniyê,darûn fêkî ê Fistika zererek mezin dîtiye.