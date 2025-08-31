Çavkaniyek ji Kurdistan24 re got ku tenduristiya Lahur Şêx Cengî pir baş e û destûr hatiye dayîn ku ew bi rêya telefonê bi malbata xwe re biaxive.
Roja Şemiyê, 30ê Tebaxa 2025an, çavkaniyek nêzîkî malbata Lahur Şêx Cengî, serokê Eniya Gel, ji Kurdistan24 re got: Tenduristiya Lahur Şêx Cengî, serokê Eniya Gel, baş bûye.
“Di girtîgehê de, destûr hatiye dayîn ku Lahur Şêx Cengî bi rêya telefonê bi malbata xwe re biaxive.
Derbarê gotegotên ku dibêjin Lahur Şêx Cengî dê bi şertê ku ji Herêma Kurdistanê derkeve were berdan, çavkaniyê got: Ev gotegot ne rast in.