Talebanî: Tişta ku li Herêma Kurdistanê heye du îdaretî ye!

Tora Medya Rûdawê li gel serokê YNKê Bafil Talabanî hevpeyvînek pêkanî. Talabanî di vê hevpeyvînê de behsa gelek tiştên girîng dike.

Hevpeyvîna Rûdawê li gel Serokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) Bafil Celal Talebanî

Rûdaw: Êvar baş kekê Bafil.

Bafil Talebanî: Tu gelekî bi xêr hatî.

Rûdaw: Tu baş î?

Bafil Talebanî: Ez bi kêfa cenabê te me, tu gelekî bi xêr hatî.

Rûdaw: Ez bi dîtina te kêfxweş im.

Bafil Talebanî: Bi Xwedê ez jî, ez di xizmeta te de me.

Rûdaw: Ma tu dizanî ku em hinekî dişibin hev jî?

Bafil Talebanî: Belê wisa ye.

Rûdaw: Serê me her duyan paqij e.

Bafil Talebanî: Serê me paqij e.

Rûdaw: Ji porê paqij e, lê dibe ku tijî mijar be.

Bafil Talebanî: Na, na, paqij e.

Rûdaw: Ev mala we ye?

Bafil Talebanî: Belê, ev Debaşan e. Diya min bi piranî li vir e, Mam (Mam Celal) jî li vir bû. Ofîs e jî û mal e û.. Tu yê vêga her tiştî bibînî.

Rûdaw: Ev mala we ya şexsî ye?

Bafil Talebanî: Ev rexê wê ofîs e.

Rûdaw: Ango hûn bi xwe li vir dijîn?

Bafil Talebanî: Erê. Ez li vir dijîm. Bi piraniya demê ez li wir im…diya min û yên din li jor in. Ev tiştên ku tu wan dibînî, ev wêne û tişt, diya min pir piştovana hunermendên her çar parçeyên Kurdistanê bû. Îcar bi qewlê me, me hinek xemsarî tê de kir û em jî dixwazin berdewam be.

Rûdaw: Piraniya tiştên ku ez wan dibînim Hêro Xanê berhev kirine.

Bafil Talebanî: Ev bi piranî Kurd in, Kurdên Sûriyê, Kurdên Tirkiyê, Kurdên me û Kurdên Iraqê, Kurdên her çar parçeyan. Wê gelek piştgirî dida van merivan.

Rûdaw: Ev ofîs qayîm xuya ye, lê gelekî xweş e jî, ma tu li vir rûdinî?

Bafil Talebanî: Ez gelek caran li vir rûdinim, erê.

Rûdaw: Ma tu kursiyên xwe naguherînî?

Bafil Talebanî: Em newêrin.

Rûdaw: Hinek zîqzîqê dikin, kevin bûne.

Bafil Talebanî: Wisa ye. Diya min ji wan tiştan hez dike, hez nake em zêde destê xwe werdin tiştan, ji ber ku Mam li vir dewam dikir, diya min dewam dikir. Dibe ku çêtir be em wê wekî wê bihêlin.

Rûdaw: Piştî ku kekê Bafil bû serokê YNKê, zêdetir bala medya û çavê xelkê pirtir çû ser wî. Ev demek bû min jî dixwest te bibînim. Em îro li Debaşan in. Mala Mam Celal e. Kekê Bafil vêga li vir e. Cih xweş e û min hez kir ku min kekê Bafil li vir dît. Îcar tu bi wê yekê tê naskirin ku tu serkirdekî ciwan î û piçekî leşkerî jî. Niha di vê demjimêra ku em bi hev re ne, ez dixwazim bêtir aliyê te yê ciwaniyê bibînim. Ji bo ku tu di aliyê leşkerî de belayekê neyînî sere me…

Bafil Talebanî: Na na.

Rûdaw: Gelo em hema wer bi dostanî biaxivin?

Bafil Talebanî: Xema te nebe. Vêga tu gelekî bi xêr hatî, ez bi dîtina cenabê te gelekî kêfxweş im. Ev demek e min jî dixwest em bi hev re rûnin. Bi rastî ya ku bala min kişand, ew bû ku cenabê te behs kir. Tu çawa dixwazî em bi çi awayî rûnin û bipeyivin, ev bû ku wer kir ez pir bixwazim bi te re rûnim.

Rûdaw: Gelek spas.

Bafil Talebanî: Ez spasiya te dikim.

Rûdaw: Tu dizanî, dema ku ez hatim, tiştê ku bala min kişand ew bû ku maleke we ya sade û xwerû heye, hin tişt bi rastî kevn bûne û nehatine guhertin.

Bafil Talebanî: Em naxwazin wan biguherînin. Bavê min li vir dewam dikir, Hêroxanê li vir dewam dikir. Baştir e dibe ku ofîseke din hebe ez lê dewam bikim lê ez dest wernedim vê derê. Ji ber vê yekê ez dixwazim ev der wekî xwe bimîne û diya min jî dixwaze wekî xwe bimîne.

Rûdaw: Ez bi rê hatim, ji Hewlêrê gihame nik Çemê Rezanê, navê te baştir hate bîra min, helbet ji wir heta vir ez difikirîm ka çi bibêjim û em qala çi bikin. Kekê Bafil, li vir jî hinek diyarî ji te re hatine, hatiye nivîsîn kekê Pavêl. Hin kes her wiha dibêjin…hinek pirsgirêk bi navê re hene. Hinek kes bi başî bilêv dikin, lê hinek na. Gelo Bafil navê te yê rast e?

Bafil Talebanî: Erê wisa ye, erê Bafil e. Ez nizanim Pavel ji ku hat? Lê navê min her Bafil e.

Rûdaw: Ez dixwazim bizanim rewşa Hêro Xanê çawa ye? Hêro Xanê beşek ji dîroka jinên têkoşer ên Kurdistanê ye. Jineke dilovan, kedkar û pêşmergeyeke diyar e. Hevjîna kesayeteke Kurdistanî û cîhanî ya mezin bû ku Mam Celal bû. Rewşa wê çawa ye? Tu bi wê re dipeyivî? Tenduristiya wê çawa ye? Kesên ku jê hez dikin, dixwazin bizanin ka ew çawa ye?

Bafil Talebanî: Tendirustiya wê li gor wê baş e, em ji tendirustiya wê razî ne. Bê guman ez bim, ez dixwazim saxlemiya wê pir çêtir be, lê êdî rewş wiha ye.

Rûdaw: Tu pir diçî Bexdayê, ez dixwazim bizanim erebiya te çawa ye?

Bafil Talebanî: Welleh Erebiya min… Ez niha baş tê digihêm, lê ez hîna pê napeyivim, ez hinekî ji axaftina pê şerm dikim. Lê di zaroktiyê de neheqiyeke pir mezin li min kirin. Dema ez zaro bûm Erebiya min zaf xurt bû. Diya min dibêje gava em li Sûriyê bûn, ez bi zarokan re li ser cadeyan dilîstim, te nizanîbû ez ne sûrî me. Lê dema em çûne Brîtanyayê, mamosta Birayim û yên din ewqasî terkîz li ser kurdiyê kirin da ji bîra me neçe. Mixabin erebî her nema û ji bîra me çû.

Rûdaw: Erebiya te çêtir e yan ya kekê Qubad?

Bafil Talebanî: Bi Xwedê ya Qubad bi gelekî ji ya min çêtir e, bi ya min re nayê danberhevkirin.

Rûdaw: Navbera te û kekê Qubad çawa ye?

Bafil Talebanî: Pir pir baş e. Mirovê min ê herî nêzîk e, hevalê min ê herî nêzîk e. Em timî wer bûne, ez bawer nakim ku me di tevahiya jiyana xwe de şerê hev kiribe.

Rûdaw: Tu li Şamê jiyayî, li Londonê û tu diçî Bexda û li Silêmaniyê jî dijî. Bajarekî ku tu pir jê hez dikî ji bo te kîjan e?

Bafil Talebanî: Ez ji Silêmaniyê hez dikim, niha ku ez geştê jî dikim, piştî rojekê du rojan ez bêriya Silêmaniyê dikim û dixwazim vegerim. Dilê min pir li vir e, dilê min li nik îş û kar e, dilê min li nik xelkê ye. Ez niha pir hindik jî rêwîtiyê dikim. Ger rêwîtiyê jî bikim ji bo kar e. Ez niha li vir pir rehet im.

Rûdaw: Gelo xelk jî bi te rehet e? Tu diçî derve nav xelkê?

Bafil Talebanî: Ez hin caran diçim derve nav xelkê.

Rûdaw: Min ji hevalên te pirsî, gotin carinan ew bi xwe tirimpêlê dibe û derdikeve, hinek pereyên Iraqî jî dixe bêrîka xwe û dibêje hema wiha tiştekî dikire û…

Bafil Talebanî: Na, ne wisa ye. Dema em diçin derve ez zaf dixwazim ez bi xwe bajom. Biraderên parastinê pir pê têk diçin. Lê dema em diçin zûzûka li ser cadeyan xelk tê û daxwaza filan û bêvan tiştî dike, em hejmara telefona wan qeyd dikin û alîkariya xelkê dikin, ev wacibê me ye.

Rûdaw: Di navbera te û xelkê de dîwar heye?

Bafil Talebanî: Na, ez ji dîwar hez nakim. Lê carinan pirsgirêk ji min re çêkiriye. Ez pir ji protokol û mrotokolê hez nakim. Êdî xweristeke min hebû xelkê bi şev telefonî min dikir. Nizanim hejmara min ji ku peyda dikirin. Ez jî caba her kesî didim, min dida, lê vêga nadim. Paşê eyan bû ku saziyeke ewlekarî hejmara min belav kiribû. Şevekê gelek telefon ji min re hatin, min nizanîbû mesele çi ye…Îcar paşê ji min re eyan bû ku xelkê bi qestî telefon dikir û xelkê dixwest gotinan ji min bikişînin. Dijûn li pêşmergeyan û filan û bêvan dibarandin… Vê yekê hişt ku ez wan telefonan nekim, niha ger ez wî nas nekim ez qet bersiva wî nadim. Lê me tiştek ji bo vê kir. Vêga me hêleke germ hazir kiriye. Îşela dê di van her du rojan de dest bi karkirinê bike. Heke pirsgirêka kesekê hebe, niha nikare bi min re biaxive. Dikare têkiliyê bi xeta germ re bike. Em bibînin çi ye û çawa alîkariya xelkê bikin. Ji me re dibêjin çi li ku heye û gendelî li ku heye, kê tiştên xerab kirine, neheqî li kê hatiye kirin û pêwîstiya kê bi alîkariyê heye? Lewma bi min baş e em di zûtirîn dem de wê xeta germ vejînin.

Rûdaw: Tu pir mijûl î, îro wan çend demjimêrên ku em li vir bûn tu pir mijûlî bûyî. Gelo tu çiqas saetan ji zarokên xwe re terxan dikî û tu çiqasî wan dibînî?

Bafil Talebanî: Pir kêm, pi pir kêm. Bi gelemperî dema ku ez îşê diqedînim ew di xew de ne, lê rojên ku ji destê min tê, ez bixwe hewl didim ku biçim, carinan Koban ji dibistanê vedigerînim, yan ez bixwe Leylayê vedigerînim. Hewl didim, lê divê ez bêtir hewl bidim.

Rûdaw: Gotin li ser te heye ku tu piçekî leşker î û bi gelemperî tu cilên serbazî li xwe dikî. Tu niha serokê YNKê yî. YNK jî partiyeke sosyal demokrat e. Tu çima evqasî van cilkên leşkerî li xwe dikî?

Bafil Talebanî: Ew cilkê eskerî bi rastî ji ber mijûliyê ye. Carinan ez sibehan zû dest pê dikim û saet 11-12 vedigerim malê. Bi rastî geravet û tiştên din ku dikarim ne fermî be li xwe dikim bi nefermî. Ji bextê çê piraniya deman li Bexdayê kes geravet û tiştên din li xwe nake. Lewra hingê ez dikarim bi cilekê bêtir relaks xwe biguherim. Lê ji bo tiştên fermî bo cem sefîr, wezîr û tiştên wisa, bedl û tiştên min jî hene û ez dikarim xwe bibiriqînim. Lê ez zêde ji fermîbûnê hez nakim. Mesele ne eskerî ye, bêtir mesele ew e ku ez dixwazim pir relaks bim. Lê erê wisa ye, rengekî eskerî di min de heye û ez pê serbilind im.

Rûdaw: Ma tu bi çêkirina masûlkeyan re çawa yî? Biryar bû tu giraniyeke 200 kg bilind bikî.

Bafil Talebanî: Ev ne xem e, ez ê bikim. Lê min heta niha nekariye werzişî bikim, milê min hîna ne baş e, pêwîstiya min bi tiştekî heye jê re dibêjin PRP, vêga hîna zû ye, du sê meh li ber min mane, bi qewlê me be jî ew 200 kg ne zêde pirsgirêk e.

Rûdaw: Kekê Dr. Letîf ku vêga serokkomarê Iraqê ye, hin dibêjin li nik PDKê nola Dr. Ebdilletîf tê nasîn, li nik YNKê wek Dr. Letîf. Ango her aliyek navê wî bi rengekê bilêv dike. Tu jî bi lehceyeke xweş a Londonê dibêjî Kak Letîf. Ma ev dabeşkirin çi ye?

Bafil Talebanî: Tu bi xwe dizanî em çend salan li Brîtanyayê bûn, ez gelekî bi Kak Letîfî re jiyame, li gel Şanazxanê. Em wî wek Kak Letîf nas dikin…êdî heger hûn dixwazin em kekê Ebdilletîfî lê zêde bikin ti pirsgirêka min tune ye, ez bawer nakim kêşe li nik wî bi xwe jî hebe.

Rûdaw: Dr. Letîb bi xwe, bê guman endamê YNKê ye. Lê niha ku tu pir giringiyê pê didm û wî dibînî û wî dibî civînên polîtbîroyê, qey tu dixwazî YNK-bûna wî beloqtir û tîrtir bikî?

Bafil Talebanî: Hewce nake, hewce nake ez wiha bikim. Kak Letîf ji rojên xwe yên ewil ve tevî Mam Celal bû. Kak Letîf yek ji wan kesan ku dikare bibêje yek ji avakerên YNKê ye. Di vê de hinek neheqî lê hatiye kirin. Li gor min hewce nake ez wiha bikim. Her kes dizane Kak Letîf çiqas e endamê YNKê ye, her kes dizane Şanazxanê çiqas e endama YNKê ye. Bi rastî ez naxwazim zêde terkîzê bixim ser vê yekê. Ez dixwazim belkî Kak Letîf bikare niha tiştekî bike ku rewşa vir hinekî baştir bibe. Belkî me bi partiyan re nêzîk bike li dewsa ku ez terkîza xwe bixim ser ka ew çiqasî endamê YNKê ye û çiqasî ne mêldarê PDKê ye. Heger bikare Kak Letîf bibe tiştek ku em bikarin aliyan nêzîk bikin, li gor min ev çêtir e. Heke te nêrîna min divê, li gor min çêtir e ku Kak Letîf wiha bike ne ku terkîzê bixe ser…

Rûdaw: Ew neheqî çi ye te got li min jî hatiye kirin?

Bafil Talebanî: Ev henekek e, li civînekê ku biryar dabûn ku YNK çêbikin, ez li wir bûm, emrê min 2 sal bûn, diya min kartol jî ji min re qelandibûn, kartolên min jî xwarin, navê min û Kak Letîfî wek hîmdarên YNKê derbas nebûye. Çunke ez li wir bûm, lê nehatibû nivîsîn divê emrê te çend be û tiştên wiha…lewma ez dibêjim li wir neheqî li min hat kirin, ez yek ji avakerên YNKê me çunke ez li wê civînê bûm.

Rûdaw: Kekê Bafil, em hinekî li vê odeya dilrevîn axivîn. Tu dixwazî em malê zêdetir bibînin û herin beşeke din?

Bafil Talebanî: Bi kêfa cenabê te ye. Bibûre ez ê bidim pêşiya te da ez nîşanî te bidim.

Rûdaw: Kekê Bafil, ev hola rûniştinê ye, tu carinan li vir rûdinî?

Bafil Talebanî: Kêm caran. Carinan tîma te li derve rûdine û em li hundir rûdinin. Ev alî jî salon e. Ewa han midbex e, xwarin û tişt ji mêvanan re tên. Ev ode, odeya pêşî odeya xwarinê ye. Dema ku mêvan tê ji bo fermîbûnê li vir dixwin. Helbet ev jî destşok e, ev jî odeya polîtbîroyê ye. Carinan em li vir civînên polîtbîroyê saz dikin. Em civînên fermî jî bi biyanî û dostan re li vir saz dikin.

Rûdaw: Te gor ev der odeya polîtbîroyê ye…

Bafil Talebanî: Gelek caran em li vir civînên polîtbîroyê saz dikin. Em civînên fermî jî li gel konsul, sefîr û tiştên wiha li vir dikin.

Rûdaw: Ev her ji berê ve?

Bafil Talebanî: Ev her ji berê ve wisa ye, tevî perdeyan û hemû tiştî.

Rûdaw: Perde hê yên berê hatine danîn, hîna ew in?

Bafil Talebanî: Nehatine guhertin.

Rûdaw: Hîna ew in?

Bafil Talebanî: Erê.

Rûdaw: Gelo biryarên pir giring li vir hatine wergirtin?

Bafil Talebanî: Gelek. Biryarên pir giring li vir hatine wergirtin. Piraniya qeraran li vir tên standin.

Rûdaw: Mam Celal li wir rûdinişt?

Bafil Talebanî: Mam Celal carinan li vir rûdinişt, carinan li wir rûdinişt, erê. Carekê Dr. Fûad li vir bû, Dr. Fûad Hisên. Civîneke me ya rêveberiyê hebû. Min dixwest guh bidêrim gotinên wan ên baş. Li vir me ew kir endamê kargeriya polîtbîroyê. Paşê em çûn û min ji cenabê Kak Mesûd re got wa kekê Dr. Fûad bû kargerê polîtbîroyê.

Rûdaw: Navbera te û Serok Barzanî çawa ye? Wêneyeka Mam Celal li vir bû. Baştir hate bîra min ew bi hev re du kesên pir dostên semîmî û pir baş û bi hev re gelek pirsgirêk li vî welatî çareser kirin.

Bafil Talebanî: Erê wiha ye. Welle ger ji me bigerin…navbera me pir pir baş e. Lê ez hîs dikim ku aliyek heye ku naxwaze navbera min û cenabê Kak Mesûd baş be. Min pir hewl da, ez 15-16 caran çûm nik wî, me bi dehan car telefonî hev kiriye. Lê mixabin ez hîs dikim tişt wek pêwîst nameşin, ez piştrast im jî ku ne cenabê wî ye. Ez hizir nakim cenabê wî be, lê êdî hin kes hene.

Rûdaw: Min ev pirs kir, min hest kir xweş e gava wêneya Mam Celal heye em tiştekî wî bibêjin..bila em herin rûnin. Bi min xweş e em bêtir li ser mijara navbera we û PDKê hûrtir û baştir biaxivin.

Bafil Talebanî: Pêwîst e.

Rûdaw: Ji vê giringtir jî dîtin û nêrîna te ji xelkê re giring e.

Bafil Talebanî: Erê.

Ev jî jûra rûniştinê ye, lê we desttêwerdaneke zêde lê kiriye, bi giştî ne wisa ye, hemû kursî li derdora wê ye û ji bo rûniştinên mezin li vir rûdiniştin. Ez li kîjan alî rûnêm?

Rûdaw: Her cihekê bi dilê te be.

Bafil Talebanî: Tu dizanî.

Rûdaw: Kêfa te ji aliyê rastê yan çepê re tê?

Bafil Talebanî: Ti kêşeya min tune ye.

Rûdaw: Ez jî wisa.

Bafil Talebanî: Nexwe pir baş e.

Rûdaw: Reftara bi te re pir sanahî ye.

Bafil Talebanî: Pir sanahî ye.

Rûdaw: Em li mala Mam Celal li Debaşanê ne. Serok Bafil Celal Talebanî, serokê YNKê, di vê beşa hevpeyvînê de li ser hin tiştên siyasî yên girêdayî jiyana siyasî ya vî welatî û vî miletî, merema min e ez pê re biaxivim.

Kekê Bafil, ka em herin ser pirsên giran, dibe ku kêfa te ji hinekan ji wan re neyê…

Bafil Talebanî: Ez piştrast im wê kêfa min ji gişkan re were.

Rûdaw: Ez bi hêvî me ser û dilê te newestînim.

Bafil Talebanî: Tu yê newestînî.

Rûdaw: Pir baş e. Çima niha navbera we û PDKê evqasî xerab e?

Bafil Talebanî: Bi rastî ev pirseke pir pir giring e. Me bi her hawî hewl da û em ê her bidin. Ez zêdeyî 16 caran çûm nik cenabê Kak Mesûd. Çend şandên me çûn cem biraderên me yên PDKê. Bi dehan car me telefonî hev kiriye, bi dehan car me hewl da. Ez hîs dikim netêgihiştinek di navbera me û hevalên me yên PDKê de heye. Cara ewil min hizir kir destek hebe, ez vêga jî dihizirim ku dest tê de heye.

Rûdaw: Destê navxweyî yan derveyî?

Bafil Talebanî: Ez nizanim, hin jê navxweyî ye. Lê ya giring bila em terkîza xwe deynin ser ka em dixwazin rewş wisa be yan em naxwazin wisa be? Ez li îlacê digerim. Em dixwazin tevî PDKê xizmeta gelê xwe bikin, em dixwazin hikûmeta me xurt be û hikûmeta hemî aliyan be. Hikûmeta me xizmeta vî alî bike û xizmeta wî alî bike. A ku ez îro dibînim çewt e û ne bi dilê min e, cureyekê duîdaretiyê ye. Ez bawer nakim ku ev yek bi tu hawî alîkariya rewşê bike. Mesele jî ne ewqasî asê ne. Em hemî dizanin ka xelk îro çi dixwaze? Îro hewcedariya xelkê bi çi heye? Lê mixabin di nav hikûmetê de heta niha me nekariye bigihin ji hev têgihiştineke qenc.

Rûdaw: Hûn dibêjin hikûmet cudakariyê dike. Dahata Silêmaniyê ku heye werdigire û wan pereyan ji bo Silêmaniyê xerc nake yan hindik e têr nake..ma çi li dahata Silêmaniyê tê? Vêga dahata Silêmaniyê çend e?

Bafil Talebanî: Niha dahata Silêmaniyê, me çend tedbîr wergirtin, çend hejmarên min jî ji bo cenabê te hene. Her vê mehê dahata Silêmaniyê sê qat bû, lê kêşeyên me yên cidî li vê zonê (deverê) hene. Bila ez ji te re bibêjim. Yek ji mînakan ew e ku dabaşa sînorên me dikin. Baş e sînorê vî alî qet nikare dahata wê qasî sînorê wî alî be. Sînorê me bi Îranê re heye ku ziyaneke pir mezin hatiye lêdan li Hacî Omeranê bi vekirina wê tranzêtê. Wekî din jî, ji vî aliyê deriyê Munziriyê ve niha her tişt diçe, ev ango çi? Ango dahata Silêmaniyê tê xwarê. Miqabilî vê jî li Hewlêrê sînorê Tirkiyê heye. Ne bo Hewlêrê, lê bo tevaya Iraqê ji wir derbas dibe. Sînorê Îranê jî heye. Sînorek jî heye fermî ye nefermî ye nizanim, zêde wan tiştan nizanim bi Sûriyê re. Em hemî dizanin ku çi tê û diçe li wan cihan…baş e çawa dahata me, ya sînorê me dibe wek dahata sînorê wan? Me daxwaza nenavendîtiyê kir, me daxwaza duîdaretiyê nekiriye. Bi rastî ya ku em dibînin duîdaretî ye…

Rûdaw: Duîdaretî ye?

Bafil Talebanî: Erê.

Rûdaw: Ger dahat sê qat zêde bû. Çawa ye hîna her…

Bafil Talebanî: Divê tu vê pirsê ji kekê Qubad bikî, çunke heger ez caba te bidim dibe ku bersiv ne bilê te be, dibe ku piçekî hişk be. Ez cudahiyeke aşkere li vê deverê û wê deverê dibînim. Xelk pê aciz e. Ez pir nerehet im bi vî tiştî. Min hin detay ji te re nivîsîne: 273 şirketan li Silêmaniyê li îflasê dan. Ev beşek ji kêşeyên me ye. Hezar proje li vir sekinîn. Ne avahiyek, ne cadeyek, ne dibistanek, tiştek nayê avakirin. Hemû rawestiyaye. Mizgeft, mizgeft, mizgeft ragirtine, qet nebe camiyên me ava bikin, hûn çima mizgeftan radigirin? Ango li vir atmosferek çêkirine ti îş nameşe, ti proje nayê kirin, tiştek nayê kirin. 31 hezar kompanî hene ku bacê didin, 7 hezar ji wan li Silêmaniyê ne. 4 hezar ji wan vêga naxebitin ji ber ku tevaya projeyên wan rawestiyane. Baş e baca me çawa dibe wek a wî rexî? Tu bi tenê min li ber bixe 7 hezar şirket dikarin heman bacê wek 24 hezar şirketan bidin? Lojîk di vê de tune ye. Ev matematîka pir pir sade ye..pêwîstiya vê bi kesên pir pispor nîne. Nabe, hejmar ne nola hev in. Rast dibêjin? Werine pêş…werine pêş bi me re dahata hemî sînoran, hemî bacan, bila hemî here heman sindoqê. Kîjan şirketê li dinê dixwazin bila were lêkolîn bike. Bi ciwanî dabeş bikin, hemî alî, mîna hikûmetên derên din..ez ê xwe xwedî bikim û ez ê te jî xwedî bikim û rewş jî wisa be? Em ji her tiştî re amade ne. Em qet li ser xwe natirsin. Kîjan şirketê tînin û ji ku derê tînin. Bila ew şirket were vî tiştî lêkolîn bike..em hemî sînoran bikin yek, ewê Sûriyê jî di nav de, bila em hemî petrolê bikin yek, ewê Eyn Zale jî di nav de. Bila bac hemî werin komkirin, bila hemî herin heman cihî û ji wir bê dabeşkirin, lê bi dadmendî..em amade ne.

Rûdaw: Tîma wezarî ya PDKê li hikûmetê dibêje li sînorên Helebçe, Silêmanî, Germiyan û Raperînê, pereyên dahatê li wir nayê komkirin û wek pêwîst nadin hikûmetê. Tu çi li ser vê yekê dibêjî?

Bafil Talebanî: Gotina min wisa ye ku esl û esasê vê yekê tune ye. Tê komkirin û em didin hikûmetê û her vê mehê bi çend tedbîrên ku me bo hikûmetê kirin, me karîbû dahatê sê qat bikin. Lê ez jî naxwazim bigihe asta ku ew bipirse û ez jî bipirsim. Na ez dixwazim bizanim ji kerema we çi li sînorê Sûriyê diqewime? Petrola ku tê û diçe, ji bo kê tê û diçe? Pereyên wê diçin ku derê? Dermanê ku tê û diçe, pereyên wê diçin ku derê? Em wisa nagihin encamekê ku ez bibêjim tu yî û ew bibêje tu yî..çare ew e ku em rûnin û dahata tevaya Kurdistanê kom bikin, em hemûyî bînin eynî cihî, çi şirketekê yan çi pergalekê datînin, dadmendî tê de hebe, şefafiyet tê de hebe, xelk wê bi awayekî aşkere bibîne, em amade ne. Lê em bawer nakin ev yek pêk were.

Rûdaw: Çima?

Bafil Talebanî: Çunke, bi rastgoyî, dibe ku çend alî ziyandar bibin. Dibe ku çend alî ji vê ziyandar bibin. Em ji vê ziyandar nabin, li qezenca me ye. Em wek zona (devera) xwe dê qezencdar bin.

Rûdaw: Axaftin li ser wê yekê hebû ku li deriyên sînorî yên Silêmaniyê gava kelûpel tê gumrik nakin. Niha jî hîna wisa ye yan na?

Bafil Talebanî: Baweriya min bi vê jî nayê. Ez cardin dibêjim çare ev e, werin em bikin heger hûn rast dibêjin. Ger dixwazin tiştan baş bikin, ez dixwazim werin û em bi hev re rûnin. Bila em hemûyî kom bikin, hemû here eynî derê û bi dadmendî bo hemî Kurdistanê were parvekirin.

Rûdaw: Gotineke din jî heye, wek mînak ev hikûmet hikûmeta hevpeymaniyê ye. Hûn beşeke sereke ne tê de. Ger ne hevpeymanî be, hikûmeta her welatekî, mafê her navçeyekê heye destê wê bigihe her qorziyekê, desthilata xwe li her aliyekî cîbicî bike. Hikûmeta Kurdistanê gilî dike ku li Silêmaniyê rê pê nayê dayin ku destê wê bigihe her derekê û desthilata xwe pratîze bike. Pirs ev e: Hûn çi hevkariyekê dikin ji bo ku destê hikûmeta Kurdistanê bigihe her quncik û qorziyekê li sînorê Silêmaniyê?

Bafil Talebanî: Em ê bi her hawî hevkariyê bikin.

Rûdaw: We heta niha kiriye?

Bafil Talebanî: Em amade ne û me kiriye jî. Ez dixwazim hûn mînakeke tenê bidin me. Herçi wezîrek e vê giliyê dike. Serokwezîr, cenabê wî bi xwe..kî dibe bila bibe, bila bibêje me xwest vê yekê bikin vê rojê we nehişt. Mînakeke tenê bidin me. Tenê bi giştî bipeyivin, bibêjin keko çareşemê saet ewqas me xwest vê yekê bikin, lê berevajî ye. Bila ez du sê pirsan ji cenabê te bikim. Çend sal in ev kabîne li hikûmetê ye?

Rûdaw: Dor çar salan e.

Bafil Talebanî: Bû çar sal. Tu dizanî em bi şert û merc hatin nav hikûmetê. Me itifaqek îmze kir. Goran itifaqek îmze kir, lê ti beşek ji wan peymanan nehatiye cîbicîkirin. Dev ji vê jî berde, niha jî posta min li hikûmetê heye û ez nikarim biguherim, ez nikarim tije bikim, hin post heye hîna nehatiye tijekirin, piştî 4 salan.

Rûdaw: Çend postên we yên wiha hene?

Bafil Talebanî: Gelek in. Tu bawer nakî..

Rûdaw: Çima?

Bafil Talebanî: Keko ew nakin, îmze nakin. Postek kekê Qubad dixwaze guhertinê bike, mêrik dibîne rêveberê giştî ye û gendelî kiriye, nikare wî bide alî. Wekîl wezîr e em dixwazin wî bidin alî dibêjin nabe tu wî bidî alî. Wezîr e dixwaze malnişîn bibe, dibêje nabe tu wî bidî alî.

Rûdaw: We ev gotûbêj bi PDKê re kirine?

Bafil Talebanî: Erê me kirine, lê bersiv tune ye. Baş e, em ê heta kengî vê rewşê debar bikin? Hikûmeta te ji bo çi ye? Ji bo xizmeta te ye, ji bo ku alîkariya xelkên te bide. Baş e, hikûmet pereyan naşîne, tiştan bi dadmendî dabeş nake, texsîsatên xwendekaran nade, erzaqan ji pêşmergeyên min re naşîne, meaş naşîne, em her sibeh radibin va meaşê wê saziya ewlehî hatiye qutkirin, pereyên filan saziya ewlehî hatine birîn…pereyan paqijkirina cadeyan nadin, em heqê temîzkirina cadeyan didin. Derman naşînin nexweşxaneyan. Em didin.

Rûdaw: Hûn ji kîjan dahatê didin?

Bafil Talebanî: Ji her tiştî. Biznisman kom dikin. Carina new dikin. Em pereyan nadin pêşmergeyan û em pereyên pêşmergeyan didin wan, bi zor û pînekirin…keko welat bi zor û pînekirin birêve naçe. Ez ji vê siyasetê fêm nakim, min tiştekî wisa nedîtiye. Ez ji vê siyasetê fêm nakim, ez tê nagihêm. A ku dil xweş dike ew e ku komîteyek hatiye çêkirin îşela li wan tiştan binêre û em bigihin netîceyekê û bigihin çareyekê. Lê ya ku ez dibînim çend meh e ew komîte îşê xwe nake yan bê netîce ye û yan caba wê tune ye. Rewş ji bo xelkê Silêmaniyê û navçeya me xerab e. Te qala frakisyona PDKê kir, lê frakisyonên din? Ew hemî kesayetên ku dixwazin ji parlamentoyê derkevin, ew hemû partî dibêjin em ê xwe ji parlamentoyê bikşînin..gelo nabe em li van guhdarî bikin? Ango ev tesadif e? Nabe em bibêjin keko tu çima dixwazî biçî? Dibe ku hin ji wan kesayetan bi min re pir xerab bin. Lê dilê min ne xweş e. Em hemî bi hev re xweşik in. Nabe em rûnin guh bidêrin wan û bibêjin erê hûn ê çima herin? Çima hûn hemî dixwazin îstîfa bikin? Çima hûn hemî dixwazin terka parlamentoyê bidin? Gelo nabe em rûnin û guh bidêrin van? Na em guh nadêrin wan û bi wan re rûnanên û li bal me ne giring e. Keko li nik min giring e. Ango ev ne rasthatin e, her kes nerazî ye. Ez nabêjim çewtiya vê kabîneyê ye. Nabêjim xeletiya kekê Mesrûr e. Lê dibêjim werin em bi hev re çare bikin. Li dewsa ku em dîwar di navbera xwe de ava bikin, bila em çare bikin. Ez ê mînakekê ji te re bibêjim. Berî çend heyvan, me dest bi tedbîran kir, di ketwar de, û ev û ew, telefonek ji min re hat ji hevalekê me di nav hikûmetê de ye. Min hizir dikir destxweşiyê li min bike, gilî li min kir û got hûn çi dikin? Min got birayê min ê delal çima ma ev ne bi dilê te ye? Tu çima xwe ji min cuda dikî? Axir hikûmet ya te ye, dahat ji te re tê, ji min re nayê, tu çima xwe nakî şirîk? Çima cenabê serokwezî nabêje min gotiye wan tedbîran bikin? Bila em bi hev re bikin, çima hûn xwe ji me cuda dikin? Ez ji vê hişmendiyê tê nagihêm..Ev pir ecêb e! Birderê ku ez pê re axivîm, paşê ku ez pê re axivîm, got welle jixwe tu rast dibêjî, ev qezenca hikûmetê ye.

Rûdaw: Frakisyonên ku tu dibêjî ji parlamentoyê vekişiyane, li ser hilbijartinê bû çima di dema xwe de nehat kirin. Ji xwe hûn û PDKê bi hev re li ser dirêjkirina dema wê hevnêrîn bûn.

Bafil Talebanî: Na, pêwîstiya me bi parlamentoyê heye da em qanûna hilbijartinê biguherin. PDK naxwaze hilbijartinê bike, vekirî ji te re dibêjim.

Jêder: Rûdaw

Şaho Emîn