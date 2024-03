Sûdanî serdana DYA dike û pêkhateyên sereke dê şanda gel de cih bigrin.

Cîgirê Serokê Komiteya Asayîş û Berevaniyê di parlementoya Iraqê dibêje: Şanda hikûmeta Iraqê bo Amerîkayê dê ji nûnerên her sê pêkhateyên sereke yên Iraqê pêk were û parastina rêkeftina stratejîk a navbera Iraq û Amerîkayê dê yek ji mijarên hevdîtinê be. .

Cîgirê Serokê Lijneya Asayîş û Berevaniyê ya Parlamentoya Iraqê Sagvan Sindî daxûyakirin ku; Her civakek dê li ser her pirsekê nêrîna xwe hebe, ji ber ku biryar e sê mijarên sereke bên gotûbêjkirin. Rêkeftina stratejîk a di navbera Iraq û Amerîkayê de, mayîna hêzên hevpeyman li Iraqê, mijarên enerjî û aborî.

Herwaha got: Mijara sereke ya serdanê pirsa ewlehiya di navbera Iraq û Amerîkayê de ye û nûnerên pêkhateyan dê li ser vê mijarê nêrîna xwe bînin ziman.

“Şandeke hikûmeta Iraqê bo Amerîkayê hatiye şandin, roja serdanê hatiye diyarkirin û biryare her sê komîn jî di wê şandê de beşdar bibin, lê heta niha endamên şandê nehatine diyarkirin.