Hunermenda Kurd Pervîn Çakar, diyar kir ku wê dev ji stranbêjîya muzîka Kurdî berdaye û got: “Ez dixwazim giranîyê bidim operayê ku pîşeya min a sereke ye”.

Stranbêja operayê Pervîn Çakar, diyar kir ku ew dixwaze giranîya xwe bide ser pîşeya xwe ya sereke operayê û got: “Hêvîdar im hûn vê yekê fêm bikin. Muzîka Kurdî tim di dilê min de ye. Ji ber ku ew bêhempa ye”.

Çakar, di nivîsa xwe ya li ser Twitterê de bal kişand ser wê yekê ku bi coşek mezin hewl dide albûman tomar bike û pêşkêşî raya giştî bike û wiha got: “Ez westiyam, guhdar û şopînerên min ên hêja, ez westiyam. Min her tim hewl da ku bi coşek mezin tomarên albûman çêkim û pêşkêşî dilê we bikim. Ez ji rexneyên neyînî, heqaret û kesên ku hewl didin min bikin hedef, westiyam. Dilekî min ê min hesas heye. Ez ji Kurdayetiya xwe, ji çanda xwe, ne jî ji hunera xwe qut nabim. Ji ber ku ez bi rastî dizanim ew ji ku derê hatiye. Ez li ku bim bela bibim, min îlham ji nasnameya xwe girtiye”.

Çakar, di dawîyê de got: ”Ez bi we hemûyan re me. Lê wek mirovekî ku di jiyana xwe de di cîhana muzîkê de têkoşîn û têkoşîn daye, gelek caran ez êşiyam, hêrs bûm û hêsir rijand. Çend projeyên min ên albûmê yên din jî hene ku ez dixwazim têxim jiyanê. Pîşeya min a sereke opera ye, ji ber vê yekê ez dixwazim giranîya xwe bidim ser operayê, ku min di warê xwe de xwendiye. Ez hêvî dikim ku hûnê vê yekê fêm bikin. Muzîka Kurdî tim di dilê min de ye. Ji ber ku ew yekta ye”.