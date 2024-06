Serokwezîrê Herêma Kurdistanê pîrozbahiyê li YNKê dike

Serokwezîr Mesrûr Barzanî bi minasebeta salvegera damezrandina YNKê peyamek arastey serkirdayetî û endamên wê partiyê kir û tê de ragihand, “YNKê xwedî dîrokeke diyar û berçav e û di gelek qonaxên cuda yên dîroka gelê me de roleke wê ya berçav û bi bandor hebûye.”

Herwiha got: “Di vê rojê de em damezrênerê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê xwedêjêrazî birêz Mam Celal bi bîr tînin. Hêvîdar im di xebat û têkoşîna ji bo bidestxistina mafên rewa û parastina destkeftên gelê me û herwiha di piştevanîkirina Hikûmeta Herêma Kurdistanê de berdewan bin û her serkeftî bin.”