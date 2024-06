Erdogan: Kurd hatin marjînalîzekirin, me ew hembêz kirin!

Serokomar û Serokê Giştî yê AKP’ê Recep Tayyîp Erdogan di axavtina xwe ya li Kizilcahamamê behsa rewşa partiya xwe kir û hereweha behsa tiştên ku di serdema AK Partiyê de hatine jiri kir. Erdogan got: “Ji roja ku em hatine avakirin û vir ve, me her tim polîtîkaya xwe ya ji bo hembêzkirina tevahiya Tirkiyeyê daye meşandin. Me hemûyan alî hembêz kirin. Elewî hatibû marjînalkirin, ji bo çareserkirina pirsgirêkên wan me ji dil hewl da. Di berdewamiya axaftina xwe de wiha got: “Kî pirsgirêkek hebe yan jî hêviyek rewa ji siyasetê hebe, me bi hemû îmkanên xwe hewl da ku em pirsgirêka wan çareser bikin.

Erdogan di Civîna Şêwirmendî û Nirxandinê ya 31emîn a AK Partiyê ya ku li Kizilcahamama navçeya Enqereyê li otelekê hat lidarxistin da axivî. Erdogan got, “Me tu cudahiyê li gorî ol, ziman, nijad, mezheb, û ferasetê nekiriye. Serokomar Erdogan wiha got: “Me tu kes li gor xuyan û jiyana xwe dadbar nekir” û dû re wiha li axavtina xwe zêde kir: “Binêrin bi milyonan welatiyên me bi dehan sal in li vî welatî tenê ji ber cil û berg, serê xwe, rih û baweriyên xwe mexdûr bûne. Me dest danî ser mafên wan ên desteserkirî. Dîsa li vî welatî di encama polîtîkayên şaş ên ku ev demeke hatine meşandin de Kurd hatine marjînalîzekirin. Me hemû hembêz kir. Elewî hatin marjînalkirin, ji bo çareserkirina pirsgirêkên wan me ji dil hewl da. Di berdewamiya axaftina xwe de wiha got: “Kî pirsgirêkek hebe yan jî hêviyek rewa ji siyasetê hebe, me bi hemû îmkanên xwe hewl da ku em vê yekê pêk bînin.