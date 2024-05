Serokwezîr serdana cihê şewata bazara Qeyser a Hewlêrê kir

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, serdana bazara Qeyser a Hewlêrê kir.

Serokwezîr sipasiya tîmên agirkujî û rizgarkirinê, polîs û hêzên ewlehiyê kir ku erkên xwe bi cih anîne û ji saziyên pêwendîdar ên hikûmetê re jî peywirdar kir ku di zûtirîn dem de lêkolîneke berfireh û kûr bikin ji bo naskirina sedemên dubarebûna agirpêketinê.



Serokwezîr her wiha bang li dikandar, esnaf û bi giştî welatiyan kir ku tedbîrên ewlehiyê bigirin da ku ev bûyerên diltezîn dubare nebin.

Got jî, heta ji destê me tê emê alîkariya hemû mexdûrên şewata bazara Qeyser a Hewlêrê bikin. Wî jêderî eşkere kir ku ev bazar berhemeke dîrokî ye û em hewl didin bi şêwirîn û hevkariya aliyên peywendîdar vê bazarê vegerînin.