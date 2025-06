Serokê Parlementoya Tirkiye serdana DEMê kir

Serokê Parlementoya Tirkiye Numan Kurtulmuş serdana Hevserokên Partiya DEMê Tülay Hatimoğulları û Tuncer Bakirhan kir.

Serokê Parlementoyê Numan Kurtulmuş li parlementoyê serdana Hevserokên DEMê Tülay Hatimoğulları û Tuncer Bakirhan kir. Kurtulmuş ji aliyê hevserok û Cîgirên Serokên Komê Güilstan Kılıç Koçyiğit û Sezai Temelli ve hate pêşwazîkirin.

Serokê Koma AK Partiyê Abdullah Guler jî bi Numan Kurtulmuş re bû.

Piştî serdanê, Hevseroka Partiya DEMê Tülay Hatimoğulları û Numan Kurtulmuş daxuyaniyek hevbeş dan.

Hevseroka Partiya DEMê Tülay Hatimoğulları got, “Me bihîst ku Birêz Bahçeli di pêvajoya pêş de çi gotiye, ku xebata komîteyê ya di nav meclisê de jî dê ji hêla Birêz Serokkomar ve were destpêkirin. Em dixwazin ji bo serdana wî ya xweş spasiya wî bikin û serkeftinê jê re dixwazin.”

Numan Kurtulmuş piştî serdanê daxuyaniyek da û wiha got:

“Me danûstandineke avaker a ramanan kir. Me li ser bicihanîna berpirsiyariyên Parlementoyê di warê rizgarkirina Tirkiyeyê ji terorê û misogerkirina yekîtî û biratiyê de nîqaş kir. Em difikirin ku divê hemû aliyên siyasî pêvajoyê bi awayekî avaker biqedînin û divê derfeta dîrokî bi awayê çêtirîn were nirxandin. Bila komîsyona ku di Parlementoyê de were damezrandin bi bandor bixebite. Ez hêvî dikim ku ev serdem bi xêr û xweşî be.”