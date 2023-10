Serokê NLK Ruhavîoglu: Di nav Kurdan de Netewperestî zêde dibe

Li gor tesbîtên projeya “ Barometreya Kurdî” ya Navenda Lêkolîn û Xebatên Kurdî, Kurd xwe li ber çavê dewletê wek Tirkan nabînin. Lê zêdeyî nîvê Kurdan xwe Tirkîyeyî dibînin. Di civînê de rêveberê Navenda Lêkolînên Kurdî Dr. Reha Ruhavîoglu got: “Kurd ji pêşeroja Tirkîyê bêhêvî ne. Piranîya Kurdan daxwaza wekhevî, edalet, azadî û perwerdeya bi zimanê xwe yê zikmakî dikin“.

Navenda Lêkolîn û Xebatên Kurdî li Otela Demir a Amedê projeya “Barometreya Kurdî” da nasandin. Di civînê de lêkolînên ku li ser Kurdên li Tirkîyê dijîn hatine kirin, hatin şîrovekirin.

Bi parvekirina encamên lêkolînê de, Rêveberê Navenda Lêkolînên Kurdî Dr. Reha Ruhavîoglu got: “Koçberîya Kurdan a ber bi Tirkîyê ve dişibe koçberîya Tirkîyê. Rêjeya kesên ku li bajêr ji dayikbûna xwe najîn ji sedî 17 e.

“Kurd bi qasî Tirkan ne neteweperest in, lê neteweperestî zêde dibe”

Ruhavîoglû da zanîn ku piranîya beşdarên lêkolînê xwe wek “oldar û azadîxwaz” pênase kirine.

Ruhavîoglu, anî zimên ku Kurd bi qasî Tirkan ne neteweperest in û got: “Lê neteweperestîya Kurdan her ku diçe zêde dibe. Rêjeya kesên ku gotin ez bi Kurdbûna xwe ne serbilind im ji sedî 13 bû. Ji sedî 71ê kesên ku beşdarî anketê bûne, bi Kurdbûna xwe serbilind in“.

Ruhavîoglu, da zanîn ku ji sedî 80ê Kurdan girîngîyê didin perwerdeya bi zimanê xwe û dixwazin Kurdî hem di warê burokrasiyê û hem jî di warê perwerdeyê de bê bikaranîn û wiha got: “Tevî ku ji sê paran du yê beşdarên lêkolînê bi xurtî nasnameya Kurdî qebûl dikin jî, yên ku koç kirine ev nasnameya wan bilindtir e”.