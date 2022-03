Serokê nemir her tim di bîr û hizrên me de ye

Serokê nemir Mistefa Barzanî rojek wek îro koça dawî kir. Barzanî kiryar û tekoşîna xwe ji bo destxistina mafên rewa yên neteweyê Kurd bû rêbazek netewî.

Barzanî jiyana xwe hemû ji bo destxistina mafê miletê Kurd terxan kir. Barzanî semboila berxwedan û tekoşîna niştimanperweriyê ye. Barzanî bi xebata xwe û destpêkirina şoreşa Îlona pîroz yekitiyek netewî di nava hemû Kurdan de afirand.

Her dema ku em wek kurd bikevin tengasiyekî de, bîranîna Barzanî dibe çareseriyek ji bo me. Ji bo em her demî bikaribin li ser xetek rast û niştimanî bitekoşin û xeletiyan nekin û berjewendiyên miletê xwe li ser her tiştekîre bigrin divê her tim felsefa tekoşîêna serokê nemir li bîra me be.

Em wek Partiya Demokrat a Kurd, ji bo li ser xetek niştimanperwerî bitekoşin li ser vê rêbaza Barzanî ya pîroz siyasetê dikin û bi vê yekê jî her demî berjewendiyên miletê xwe li ser her tiştekîre digirin.

Tekoşêna Barzaniyê nemir dê reberiya me bike û rêya me ya netewî ronî bike.

Em serokê nemir Barzanî bi rêz û hurmet bi bîrtînin. Ew qehremanê hêja dê her li bîra me be.

01.03.2022/Amed



Reşit Akinci

Serokê

Partiya Demokrat a Kurd (PDK)