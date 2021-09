Serokê Herêma Kurdistanê beşdariya rêwresma destbikarbûna Partriyarkê Dêra Rojhilatiya Aşûrî de kir

Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê, beşdariya rêwresma ahenga olî ya destbikarbûna qedasetê Partriyark Mar Awayê sêyem, Partriyarkê Dêra Rojhilatiya Aşûrî da kir ku li Dêra Mar Yûxennayê Me’medan li Enkawa birêve çû.

Serok Nêçîrvan Barzanî pîrozbahiyê li qedasetê Partriyark Mar Awayê sêyem, Partriyarkê Dêra Rojhilatiya Aşûrî li cîhanê kir û hêviya serkeftinê ji bo wî xwest. Qedasetê Partriyark û Dêra Rojhilatiya Aşûrî spasî beşdarî û piştgîriya Serok Nêçîrvan Barzanî kirin, her wiha spasî Serokayetiya Herêma Kurdistanê û aliyên peywendîdar kirin ku ji bo wan hemû hevkarî û hêsankariyên ji bo mîhvandarî û serxistina rêwresmê de pêşkêş kirine.

Piştî rêwresmê jî li daxuyaniyeke ji bo rojnamevanan de, Serok Nêçîrvan Barzanî got:

“Îro em hatibûn ji bo pîrozbahîkirina li Partriyarkê nû yê Dêra Aşûrî li cîhanê, me pîrozbahiyê lêkir. Ji bo me li Herêma Kurdistanê herdem ew pêkvejiyan tabloyekî xweşikê wan hemû pêkhatane ku li Herêma Kurdistanê dijîn. Ji bo wê yekî îro em hatîne vir û me pîrozbahiyê li wan kir. Me hêviya serkeftin û temendirêjiyê ji bo wan xwest, bi hêviya xwedê serkeftî dibe”.

Li bersîva pirsiyarek di derbarê peyama wan ya ji bo Mesîhiyan, Serok Nêçîrvan Barzanî got:

“Peyama me ji bo hemû xûşk û birayên me yên Mesîhî eweye Iraq bi awayeke giştî bi wê tabloya pêkvejiyanê xweşike ku em hemû pêkve li vî welatî dijîn. Hêvîdarîn ew li vî welatî bimînin û em hemû pêkve û bi xweşî bikarîn xizmeta welat û pêşketinê, kar bikîn”.