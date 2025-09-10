Serokê berê yê navçeyê yê HDPê hat kuştin

Li navçeya BKop a Mûşê, di şerê çekdarî yê di navbera du koman de, Serokê Berê yê Navçeya Kopê yê HDPê Derar Koca û Şeref Arslan hatin kuştin û sê kesên din jî birîndar bûn. Şer bi kameraya telefona desta hatiye tomar kirin û lêpirsîn li ser bûyerê hatiye destpêkirin.
Di destpêkê de navbera du koman niqaşek çêbû û zû veguherî şerê çekdarî. Demên ku her du aliyan gule li hev berdan bi kameraya telefona desta hatine tomar kirin. Di dîmenan de rêze gulebaran tê nîşandan, ku ev yek li herêmê bûye sedema nexweşiyek berfireh.
Di şer de du kes hatin kuştin û sê kesên din jî birîndar bûn. Birîndar ji hêla tîmên bijîşkî ve rakirin nexweşxaneyê. Lêpirsîn li ser bûyerê hatiye destpêkirin.