Seroka parlementoya Kurdistanê pîrozbahiyê li serok Barzanî dike

Seroka parlementoya Kurdistanê Dr.Rêwaz Fayik bi minasebeta 75 saliya PDKê ji nameyeka pîrozbahiyê ji serok barzani re rêkir.

Peyama Seroka Parlementoyê:

Birêz Kak Mesûd Barzanî

Polîtbûro û encûmena Serkirdayetiya Partiya Demokrata Kurdistanê,

Bi boneya 75emîn a salvegera damezirandina Partiya Demokrat a Kurdistanê, ciwantirîn pîrozbahiyên xwe arasteyî cenabê we û tevahiya endam û alîgirên PDKê dikim, hêviya berdewamiyê di xebata siyasî û têkoşînê de ji we re dixwazim ji bo gihîştina bi armancên meteweyî û niştimanî û bidestxistina tevahiya xwastek û daxwazên rewa yên Kurdistaniyan bi giştî.”

Niha Herêma me rûbirûyî çendîn prisên mezin ên siyasî, ewlehî, aborî, civakî û tendirustî dibe, ev hemû jî ji me dixwaz dike ku nakokiyên siyasî û berjewendiyên partîtî û pirsgirêkên navxweyî bidin aliyekî û hevtêgihîştina hevbeş bikin wek bingehek ji bo yekxistina dozên niştimanî û parastina serwerî û berjewendiyên bilind ên miletê me û parastina statuya destûrî ya Herêma Kurdistanê, bi arasteya bidestxistina daxwazên gelê Kurdistanê li ser tevahiya astan û hemû warên cuda de.

Dr. Rêwaz Fayiq

Seroka Parlementoya Kurdistanê